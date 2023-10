เดอะ เจ็นซ์ ร่วมกับ บางจาก จัดศึกกอล์ฟเยาวชน ปิดซีซั่นฤดูกาล 2023 กับรายการ “บางจาก แชมเปี้ยนส์ คัพ” ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม นี้ที่สนามแรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ รายการนี้เป็นการเก็บคะแนนสะสมอันดับนักกอล์ฟสมัครเล่นโลก (World Amateur Golf Ranking หรือ WAGR) และ จูเนียร์ กอล์ฟ สกอร์บอร์ด (Junior Golf Scoreboard)

“บางจาก แชมเปี้ยนส์ คัพ 2023” เป็นการเก็บคะแนนสะสมรายการสุดท้ายของ “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2023” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น คือ Special GENZ (ชายและหญิง) อายุ 19-23 ปี, Super GENZ (ชายและหญิง) อายุ 15-18 ปี และ Junior GENZ (ชายและหญิง) อายุ 11-14 ปี แข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสมอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละรุ่น (ชาย-หญิง) จำนวน 12 คน เข้าสังกัดของ GENZ และได้รับทุนพัฒนาฝีมือจากทาง “บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” นอกจากนี้นักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสมอันดับ 1-5 ของแต่ละรุ่น รวม 30 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Genz Golf Camp เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน แบบไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

หลังจบการแข่งขันในรอบสุดท้าย (8 ต.ค.66) ปรากฏว่า เขมมินทรา งามเหลา นักกอล์ฟในรุ่น Super GENZ (หญิง) โชว์ฟอร์มฮอตต่อเนื่องตลอดสามวัน กดไปถึง 6 อันเดอร์พาร์ 210 คว้าแชมป์ปิดฤดูกาลได้สำเร็จ พร้อมพ่วงรางวัล Players Of The Year 2023 ไปอีกหนึ่งรางวัล ส่วนรุ่น Super GENZ (ชาย) ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ รอบสุดท้ายฟอร์มโหดกดรวดเดียว 6 อันเดอร์ จบสามรอบสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 211 และในสนามนี้ “ภัสธนมนท์ สุทธิรักษ์พงศ์” นักกอล์ฟในรุ่น Super GENZ (หญิง) ทำโฮลอินวันปิดท้ายฤดูกาล รับของรางวัลจาก About Grass ไปครอง สำหรับผลการแข่งขันรุ่นอื่นๆ มีดังนี้

รุ่น Special GENZ (ชาย) ที่ 1 สกรรจ์พัส มาลา สกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 218 (74-73-71) ที่ 2 ธีรภัชณ์ ติงสมิตร สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 222 (77-71-74) ที่ 3 ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ สกอร์รวม 8 โอเวอร์พาร์ 224 (75-76-73)

รุ่น Special GENZ (หญิง) เกณิกา บุญประเสริฐ คว้าแชมป์ปิดท้ายซีซั่นด้วยสกอร์รวมสามวันที่ 7 โอเวอร์พาร์ 223 (75-71-77) ที่ 2 ปริญยาภรณ์ รุ่งระวี สกอร์รวม 12 โอเวอร์พาร์ 228 (79-76-73) ที่ 3 จุฑามาศ กฤษติยานฤวัต สกอร์รวม 14 โอเวอร์พาร์ 230 (75-77-78)

รุ่น Super GENZ (ชาย) ที่ 1 ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ เครื่องร้อนรอบสุดท้าย กดรวดเดียว 6 อันเดอร์ สามวันสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 211 (72-73-66) ที่ 2 ธรรมาวุธ งามเหลา สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 220 (70-75-75) ที่ 3 ปัญญาภัทร์ ขันติยู สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 222 (77-70-75)

รุ่น Super GENZ (หญิง) ที่ 1 เขมมินทรา งามเหลา โชว์ฟอร์มฮอตอย่างต่อเนื่อง รอบแรกเก็บแต้มตุนไว้ 4 อันเดอร์ รอบสองเก็บแต้มตุนอีก 1 อันเดอร์ รอบสุดท้ายเก็บเพิ่มได้ 1 อันเดอร์ รวมสามวันจบที่ 6 อันเดอร์พาร์ 210 (68-71-71) คว้าแชมป์สำเร็จ ที่ 2 ณพจิรา ลือศรัทธา สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 214 (71-74-69) ที่ 3 ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ จบอีเวนท์พาร์ 216 (74-72-70)

รุ่น Junior GENZ (ชาย) ในรุ่นนี้เป็นการดวลเพลย์ออฟระหว่างเพื่อนรัก ณฐภัทร ตรงจิตภักดี และ พสิษฐ์ ราตะกั่ว หลังเพลย์ออฟผลปรากฎว่า ณฐภัทร พัตต์เบอร์ดี้ลากยาวลงหลุม คว้าแชมป์ปิดท้ายฤดูกาลไปด้วยสกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 210 (71-69-70) ส่วน พสิษฐ์ ราตะกั่ว รับรองแชมป์ไปครองด้วยสกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 210 (71-68-71) ที่ 3 ฐณาณัฐ การุญ สกอร์รวมอีเวนท์พาร์ 216 (73-75-68)

รุ่น Junior GENZ (หญิง) ที่ 1 สุริฏฐ์ปรียา พฤกษานุบาล สกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 213 (68-72-73) ที่ 2 ณัทชารีย์ คุณปสุต ชนะเคาน์แบ็ค สกอร์รวม 9 โอเวอร์พาร์ 225 (76-76-73) ที่ 3 ศศิศรร์ จงศรีอดิสรณ์ สกอร์รวม 9 โอเวอร์พาร์ 225 (77-74-74)

สำหรับนักกอล์ฟที่ได้รับการสนับสนุนจากทาง “เดอะ เจ็นซ์” และได้รับทุนพัฒนาฝีมือจากทาง “บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” มีดังนี้ รุ่น Special GENZ (ชาย) ธีรภัชน์ ติงสมิตร และพุทธินันท์ ศรีอ่อนรอด, รุ่น Special GENZ (หญิง) เกณิกา บุญประเสริฐ และปริญยาภรณ์ รุ่งระวี, รุ่น Super GENZ (ชาย) ปัญญาภัทร ขันติยู และภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์, รุ่น Super GENZ (หญิง) เขมมินทรา งามเหลา และกฤติญา ธนินทรดำรงเดช, รุ่น Junior GENZ (ชาย) ณฐภัทร ตรงจิตภักดี และพสิษฐ์ ราตะกั่ว, รุ่น Junior GENZ (หญิง) ศศิศรร์ จงศรีอดิสรณ์ และสุริฏฐ์ปรียา พฤกษานุบาล….สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว และอัพเดทกิจกรรมต่างๆ ของ “เดอะ เจ็นซ์” ได้ที่ Official Line : @genzgolf หรือโทร. 065 696 2229