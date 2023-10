เอซี มิลาน ทำเสื้อผู้รักษาประตูโดยปักชื่อ และเบอร์ของ โอลิวิเยต์ ชิรูด์ ออกมาขายบนเว็บไซต์สโมสรหลังหัวหอกรายนี้ต้องสวมบทนายด่านจำเป็นในเกมชนะ เจนัว ซึ่งแฟนบอลก็แห่ซื้อจนหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็ว

โดยในเกมที่ มิลาน บุกชนะ เจนัว 1-0 ในฟุตเซเรีย อา อิตาลี 2023-24 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. หลัง ไมก์ เมญอง ผู้รักษาประตูมือ 1 ของ “ปีศาจแดงดำ” โดนใบแดงไล่ออกจากสนามในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที 90+9 และขณะนั้นทีมซึ่งขึ้นนำอยู่ 1-0 คริสเตียน ปูลิซิช นาที 87 ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้แล้ว

เป็น ชิรูด์ กองหน้าจอมเก๋าต้องมาสวมบทนายด่านขัดตาทัพ และในนาที 90+15 เจ้าตัวก็สามารถออกมาตัดบอลเซฟในจังหวะที่ จอร์จ ปุสกัส หลุดเดี่ยวเข้ากรอบเขตโทษ ก่อนสุดท้าย “รอสโซเนรี” จะเอาชนะไปด้วยสกอร์ดังกล่าว

🤩 Oli for all occasions 🔝

Shop now at our online store and be a proud owner! 👉 https://t.co/6856I1Tb2k 🧤9️⃣#GenoaMilan | @_OlivierGiroud_ | #SempreMilan pic.twitter.com/7YemiwsdT6

— AC Milan (@acmilan) October 8, 2023