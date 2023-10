ป.ป.ช. ผนึกกำลังพันธมิตรเครือข่าย จัดใหญ่ปลุกไทยต้านโกง จัดมหกรรมงานวิ่ง “Good Guy Run 2023” ภายใต้แนวคิดรวมพลัง “วิ่ง ต้าน โกง” Break the Corruption

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมด้วย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ ดร.นพ. ไพโรจน์เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ต้านโกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) รายการ “กู๊ด กาย รัน 2023” (Good Guy Run 2023) ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด รวมพลัง “วิ่ง ต้าน โกง” Break the Corruption

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย), สสส., สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับประเด็นการป้องกันปัญหาการทุจริตในทุกรูปแบบ และเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมนำหลักส่งเสริมสุขภาพบูรณาการร่วมกับการสร้างสังคมที่ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในรูปแบบมหกรรมงานวิ่ง “กู๊ด กาย รัน 2023” ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด รวมพลัง “วิ่ง ต้าน โกง” Break the Corruption รวมพลังวิ่งส่งเสริมความดีแสดงเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เชิดชูคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นต้นแบบของสังคม ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 จุดเริ่มต้นจากสำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี วิ่งผ่านจุดกลับตัวที่สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ และวนกลับมาเข้าเส้นชัย

นายนิวัติไชย เกษมมงคล กล่าวว่า อยากเชิญชวนนักวิ่งทุกท่าน ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ทุกเพศ ทุกวัยที่มีความชื่นชอบในการวิ่ง และมีเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ 3 ดี “ส่งเสริมความดี รณรงค์การทำดี และเชิดชูคนดี” ผนึกกำลังร่วมหล่อหลอมสังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่ พร้อมทั้งร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นอย่างเป็นบรรทัดฐานภายใต้บริบทแห่งคุณงามความดี เพื่อเป็นต้นแบบของสังคมคนดีอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

ในปีนี้งานวิ่ง “Good Guy Run 2023” แบ่งเป็น 3 ระยะทาง ประกอบด้วย Super Mini Marathon 13K อัตราค่าสมัคร 500 บาท, Micro Marathon 5K อัตราค่าสมัคร 400 บาท และ Fun Run 2K อัตราค่าสมัคร 300 บาท เปิดรับสมัครนักวิ่งเข้าร่วมจำนวน 2,500 คน โดยกิจกรรมภาพรวมจะมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยของนักวิ่ง และความปลอดภัยของการจัดงานจากทางผู้จัด รวมทั้งมีการผูกโยงเรื่องราวของการต่อต้านคอร์รัปชันในหลากหลายมิติผนวกเข้ามาด้วย ทั้งนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังชมรมวิ่ง ศิลปิน ดารา นางงาม อินฟลูเอนเซอร์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในวงกว้างกับหมู่นักวิ่งประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย เพื่อให้มีนักวิ่งที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ กิจกรรม The Way Good Guy, ดนตรี Acoustic Version, กิจกรรม “Wall of Shame”, กิจกรรม Studio ถ่ายภาพ 360 องศา นักวิ่งทุกท่านจะได้ร่วมกิจกรรมแสดงพลังบวกเชิงสัญลักษณ์ผ่าน Giant Flag “Break the Corruption Thailand” ร่วมกัน โดยจะบันทึกภาพมุมสูง เพื่อแชร์พลังแห่งการทำดีครั้งนี้ให้ทั่วประเทศ และทั่วโลกรับรู้เกิดเป็นซอฟต์ เพาเวอร์ เชิงบวก กระตุ้นสังคมไม่ให้เกิดการเพิกเฉยต่อการทุจริปลุกพลังให้เกิดจิตใต้สำนึกร่วมกัน “ต้านโกง” สร้างสังคมใหม่ส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงการทำดี โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง http://race.thai.run/goodguyrun2023 และสามารถติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก : GOOD GUY RUN 2023