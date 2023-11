ปลื้มจิตร์ ถินขาว และ อรอุมา สิทธิรักษ์ 2 ตำนาน 7 เซียน มีชื่อทดสอบร่างกาย เตรียมคัดร่วมทัพ ลุยเอเชียนอินดอร์เกมส์ และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ในโควตาอายุเกิน 23 ปี

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 66 สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลในร่มประเภททีมหญิง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ที่ห้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมคัดเลือกเป็นนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี

โดย กลุ่มที่ 1 กำหนดรายงานตัว วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ประกอบด้วย 1.นางสาวณัฏฐณิชา ใจแสน (Over 23 years old), 2. นางสาวปลื้มจิตร์ ถินขาว (Over 23 years old)

3. นางสาวจิดาภา นาหัวหนอง, 4. นางสาวอชิรญาภรณ์ กำใจบุญ, 5. นางสาววรัญญา ศรีละออง, 6. นางสาวสุชานันท์ แน่นอุดร, 7. นางสาวณัฐริกา วะสาร, 8. นางสาวศศิธร เจตตะ, 9. นางสาวกนกพร แสงทอง, 10. นางสาวณัฐมน เหลืองวัฒนวิไล, 11. นางสาวภิญญดา โต๊ะพ่อ, 12. นางสาวสิริวัลย์ ดีแก้ว, 13. นางสาวณิรารัชต์ ศรีกุตา

กลุ่มที่ 2 กำหนดรายงานตัว วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ประกอบด้วย 1.นางสาวอรอุมา สิทธิรักษ์ (Over 23 years old), 2. นางสาวศศิภาพร จันทวิสูตร (Over 23 years old), 3.นางสาววารุณี การรัมย์, 4. นางสาวดลพร สินโพธิ์, 5. นางสาวปพัชญา พลทำ, 6. นางสาวกาญจนา สีใสแก้ว, 7. นางสาวภัทรวดี คำนวณ, 8. นางสาวนันทิกานต์ ธัญญะภู, 9. นางสาวรัชดา ฉะอ้อนโฉม, 10. นางสาวกัลยรัตน์ คำวงษ์, 11. นางสาวอัมพา สนสุรัตน์, 12. นางสาววริศรา สีทาเลิศ และ 13. นางสาวจันทิมา นรทัต

สำหรับการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ วอลเลย์บอล กำหนดใช้นักกีฬาอายุไม่เกิน 23 ปี เข้าร่วมการแข่งขันและจะมีโควตาอายุเกิน 2 คน โดยจะมีการตัดตัวผู้เล่นเหลือ 14 คน เข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งเป็น โควตาอายุไม่เกิน 23 ปี 12 คน และโควตาอายุเกิน 2 คน ที่น่าสนใจ มีชื่อของ “หน่อง” ปลื้มจิตร์ ถินขาว และ “อร” อรอุมา สิทธิรักษ์ 2 ตำนาน 7 เซียนวอลเลย์บอลสาวไทย ร่วมคัดเลือก ในการแข่งขันรายการนี้ด้วย ในโควตาอายุเกิน ร่วมกับ ณัฏฐณิชา ใจแสน และ ศศิภาพร จันทวิสูตร โดยมี “โค้ชยะ” นาวาอากาศโท ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค รับหน้าที่ผู้ฝึกสอน