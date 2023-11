รอยเตอร์ รายงานว่า ลุก วิลเลตต์ นักกอล์ฟ หนุ่มชาวอังกฤษได้สร้างสถิติใหม่ เป็นสถิติโลก กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ด้วยการออกไปตีกอล์ฟที่ จูเมราห์ กอล์ฟ เอสเตต ด้วยการใช้เวลา 9 หลุมไปเพียง 20 นาที 12 วินาที

นักกอล์ฟดีกรีพีจีเอ ทัวร์ วัย 39 ปี พก หัวไม้ 3 เหล็ก 6 พิตชิ่งเวดจ์ ไปออกรอบในสนามกอล์ฟดังที่ดูไบท่ามกลางอากาศ 34 องศา โดยเขาใช้การวิ่งแบบเต็มฝีเท้าเพื่อไปตีลูกต่อๆไป และหอบไม้ทั้ง 3 อันไปด้วยตลอดเวลาก่อนใช้เวลาไปเพียง 20 นาที 12 วินาทีจบ 9 หลุมแรกไปอย่างรวดเร็วจนเป็นสถิติโลก

We teamed up with the world’s fastest golfer, to attempt a new @GWR for the fastest 9-hole round of golf by an individual ahead of the @DPWTC.

The official time of his record-breaking round was 20 mins and 12 secs!

#SmartLogisticsToATee #DPWorldTour #DPWTC pic.twitter.com/3P1phViDV4

— DP World (@DP_World) November 15, 2023