หลุยส์ ดิอาซ แนวรุก ลิเวอร์พูล ทำคนเดียวสองประตูพาทีมชาติโคลัมเบียแซงชนะ บราซิล 2-1 ต่อหน้าคุณพ่อที่ได้รับอิสระหลังถูกลักพาตัวไปซึ่งมาชมเกมในสนาม

โดย ดิอาซ ลงสนามให้กับ โคลัมเบีย ในการเปิดสนาม โรเเบร์โต เมเลนเดซ เมโทรโปลิแทน สเตเดียม รับการมาเยือนของ บราซิล ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้ เมื่อวันที่ 17 พ.ย.

และในเกมดังกล่าว หลุยส์ มานูเอล ดิอาซ คุณพ่อของ ดิอาซ ที่โดนกลุ่มกบฏอีแอลเอ็นลักพาตัวไปเป็นเวลา 12 วัน ก่อนได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่ 10 พ.ย. ได้เข้ามาชมเกมในสนามด้วย

ผลปรากฏว่า ดิอาซ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมต่อหน้าคุณพล่อหลังเหมาคนเดียวสองประตูในนาที 75 และ79 พาทีมแซงชนะ บราซิล ที่ขึ้นนำไปก่อนจาก การเบรียล มาร์ติเนลลี ตั้งแต่นาทีที 4 ซึ่ง

