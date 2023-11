อาร์เจนตินา บุกเอาชนะ บราซิล คู่ปรับที่เหลือผู้เล่น 10 คน 1-0 ในเกมบิ๊กแมตช์ของศึกคัดบอลโลก 2026 อย่างไรก็ตามเกมนี้ต้องเกิดการล่าช้าไปครึ่งชั่วโมงเนื่องจากเกิดเหตุที่แฟนบอลทั้ง 2 ฝั่งปะทะกันจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย

การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้ เมื่อวันที่ 22 พ.ย. เป็นคู่บิ๊กแมตช์ “แซมบา” บราซิล เปิดสนาม มาราคานา รับการมาเยือนของ “ฟ้าขาว” อาร์เจนตินา

เกมนี้เจ้าถิ่นส่ง ราฟินญา, โรดรีโก และกาเบรียล เชซุส ลงสนาม ขณะที่ทีมเยือนมี อเล็กซิส แม็ก อัลลิสเตอร์, ลิโอเนล เมสซี และฆูเลียน อัลบาเรซ เป็นแกนหลัก

