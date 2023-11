บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สโมสรจากไทยลีก ไม่อยู่นิ่ง จากเหตุการณ์ตะลุมบอนหลังจบเกมเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก พร้อมข้อความมาแข่งบอล หรือมาสนามรบ

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตัวแทนจากประเทศไทย เพิ่งจบเกมฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2023-24 นัดที่ 5 กลุ่มเอช ด้วยการแพ้เจ้อเจียง เอฟซี 2-3 ที่หูโจว สปอร์ตเซ็นเตอร์ มลฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน เมื่อ 29 พ.ย.

โดยเกมดังกล่าวเจ้าบ้านต้องการชัยชนะเพียงสถานเดียวเพื่อต่อโอกาสในการลุ้นเข้ารอบ ทำให้บรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความตึงเครียด มีการเข้าบอลหนักตลอดทั้งเกม มีการทำฟาวล์รวมกัน 23 ครั้ง และนักเตะรับโทษใบเหลืองทีมละ 4 คน

อย่างไรก็ตามหลังจบเกมมีเหตุวุ่นวายนักเตะทั้งสองทีมตะลุมบอนกันชุลมุนจนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องลงมาช่วยห้าม ก่อนจะพบกว่า รามิล เชย์ดาเยฟ กองหน้าชาวอาเซอร์ไบจาน ของบุรีรัมย์โดนรุมสกรัมอย่างหนัก

ล่าสุดสโมสรบุรีรัมย์ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวบนเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของสโมสรพร้อมข้อความว่า “นี่หรือฟุตบอลระดับเอเชีย มาแข่งบอล หรือมาสนามรบ Is it AFC Champions League? Come to play football or come to battlefield.”

พร้อมกันนี้โพสต์ดังกล่าวยังแท็กถึง เจ้อเจียง เอฟซี คู่กรณีด้วย