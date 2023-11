นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดพิจิตร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ และจักรยานประเภทถนน ไทยแลนด์ โอเพ่น ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม ศกนี้ โดยใช้เส้นทางรอบบึงสีไฟเป็นทางหลัก ซึ่งทาง อบจ.พิจิตร ได้ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางปั่นรอบบึงสีไฟ ระยะทาง 10.28 กิโลเมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามให้สมกับที่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดพิจิตร

นายประดิษฐ์ กล่าวอีกว่า ทางจังหวัดพิจิตร และ อบจ.พิจิตร ยังได้จัดกิจกรรม “รักษ์บึง @บึงสีไฟ ไลฟ์ปาร์ค” ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม ที่บริเวณชายหาดบึงสีไฟ ติดกับหอชมนก โดยจะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าชุมชน ร้านธงฟ้าราคาประหยัด สินค้าเกษตรปลอดภัย และร้านอาหารอร่อยกว่า 60 ร้าน พร้อมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การประกวดโฟล์คซอง, การประกวดร้องเพลง, การแสดงงานศิลปะ, การแสดงดนตรีในสวน, กิจกรรมรำวงจากชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นต้น สำหรับวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม หลังจากพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ ไทยแลนด์ โอเพ่น เวลา 09.00 น. จะมีการปั่นจักรยานในกิจกรรม “ภูมิใจปั่นจักรยานรอบบึงสีไฟ” เปิดให้นักปั่นจากชมรมต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปนำจักรยานมาปั่นรอบบึงสีไฟ โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับเสื้อยืดและกระบอกน้ำ เป็นที่ระลึก รวมทั้งใบประกาศนียบัตรที่มีลายเซ็นของ พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ และลายเซ็นของตนเอง

นอกจากนี้ นายประดิษฐ์ กล่าวต่อไปว่า บรรยากาศเวลานี้มีนักปั่นจักรยานจากทุกสารทิศและผู้ติดตามหลั่งไหลเข้ามายังจังหวัดพิจิตรเป็นจำนวนมาก คาดว่าจะมีมากกว่า 2,000 คน โดยเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 2 วัน และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม “ภูมิใจปั่นจักรยานรอบบึงสีไฟ” รวมทั้งผู้ติดตามและครอบครัวของนักกีฬา ซึ่งจะช่วยขับคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให้ดีขึ้น โดยทางจังหวัดพิจิตรจะเนรมิตให้บึงสีไฟเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามเพื่อให้ประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานและวิ่งเพื่อสุขภาพ พร้อมเตรียมจัดทำสนามจักรยานแบบครบวงจร ที่มีทั้งเส้นทางปั่นประเภทถนน, สนามแข่งขันบีเอ็มเอ็กซ์ และสนามขาไถอยู่ในบึงสีไฟ ขณะที่สนามจักรยานเสือภูเขาก็มีโครงการที่เหมืองทองอัครา อำเภอทับคล้อ มีครบทั้งสนามครอสคันทรี่, ดาวน์ฮิล และอิลิมิเนเตอร์ สามารถจัดการแข่งขันในระดับนาชาติได้ และจะเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตร

“สำหรับเส้นทางจักรยานประเภทถนนในบึงสีไฟจะเป็นเส้นทางปั่นที่ท้าทายแต่มีความสวยงาม นักปั่นจะได้ชมบรรยากาศที่งดงามของบึงสีไฟ นอกจากนี้ยังเป็นการสดสอบเส้นทางจัดการแข่งขันจักรยานนานาชาติรายการ บึงสีไฟ วันเดย์ เรซ เป็นการปั่นรอบบึงสีไฟในรูปแบบเซอร์กิต ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 ที่จะมีนักปั่นจากนานาชาติมาร่วมชิงชัย รวมไปถึงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2024 ที่จะใช้เส้นทางภายในบึงสีไฟในบางสเตจ นอกจากนั้นในอนาคตก็จะประสานกับ พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ และประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (เอซีเอฟ) เพื่อขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์อาเซียน รวมไปถึงจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์อาเซียนที่เหมืองทองอัคราด้วย” นายประดิษฐ์ กล่าว

นายประดิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะที่โครงการก่อสร้างสนามบีเอ็มเอ็กซ์ ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือการพัฒนาบึงสีไฟ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กับจังหวัดพิจิตร, อบจ.พิจิตร และสมาคมกีฬาจักรยานฯ ซึ่งจะจัดทำสนามบีเอ็มเอ็กซ์ สนามจักรยานขาไถ และสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร, เทศบาลเมืองพิจิตร และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ สำหรับสนามบีเอ็มเอ็กซ์แห่งนี้ ออกแบบโดย มร.ฮาร์วีย์ เครป ผู้เชี่ยวชาญด้านจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ จาก ยูซีไอ

“การก่อสร้างสนามบีเอ็มเอ็มซ์และสนามขาไถภายในบึงสีไฟ จะเป็นการก่อสร้างแบบประหยัดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยใช้ดินที่ขุดขึ้นมาจากโครงการแก้มลิงในบึงสีไฟมาปั้นเป็นแทร็คและเนินกระโดด ส่วนไฟส่องสว่างก็จะใช้แผงไฟโซล่าเซลล์ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และในยามค่ำคืนเด็กเล็ก ๆ ก็สามารถมาซ้อมขาไถ ส่วนเด็กโตก็ฝึกซ้อมสนามบีเอ็มเอ็กซ์ได้อย่างปลอดภัย เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมาเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด หรือเกมออนไลน์ที่มีความรุนแรง ส่วนระยะเวลาการก่อสร้างจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้และเป็นรูปเป็นร่างของสนามได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ แต่จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันวาเลนไทน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถือเป็นของขวัญปีใหม่และมอบให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรในวันแห่งความรัก” นายประดิษฐ์ กล่าว

นายประดิษฐ์ เปิดเผยอีกว่า พร้อมกันนี้ทางจังหวัดพิจิตรได้แต่งตั้งให้ นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร เป็นผู้จัดการโครงการ, นายสุขเสริม ไพบูลย์ศิริ รองนายก อบจ.พิจิตร เป็นผู้ดูแลโครงการ และ นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี อดีตผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท ซึ่งเคยรับผิดชอบทำสนามบีเอ็มเอ็กซ์เขาขยาย ที่จังหวัดชัยนาท สมัยที่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มาเป็นที่ปรึกษาโครงการ

สำหรับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ และจักรยานประเภทถนน ไทยแลนด์ โอเพ่น ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้เรียนเชิญ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีต รมช.คมนาคม และ รมช.การคลัง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทั้ง 2 วัน โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thaicycling Association และ Thai Sport Plus พร้อมทั้ง YouTube : TCA Chanal ตลอดการแข่งขันทั้ง 2 วันเช่นกัน

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ และจักรยานประเภทถนน ไทยแลนด์ โอเพ่น ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 สามารถสมัครได้ที่บริเวณกองอำนวยการข้างหอชมนก ภายในบึงสีไฟ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 09.00-17.00 น. และก่อนการแข่งขัน 30 นาทีทั้ง 2 วัน