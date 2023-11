ยังคงเป็นประเด็นเดือด สำหรับเหตุการณ์ชุลมุนหลังเกมฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก เกมที่ ทีมปราสาทสายฟ้า บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ออกไปพ่าย เจ้อเจียง เอฟซี 3-2 เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (29 พ.ย.66)

ก่อนหน้านี้โซเชียลมีเดียของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวบนเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของสโมสรพร้อมข้อความว่า “นี่หรือฟุตบอลระดับเอเชีย มาแข่งบอล หรือมาสนามรบ Is it AFC Champions League? Come to play football or come to battlefield.”

ล่าสุดฝั่งโซเชียลมีเดียของสโมสร เจ้อเจียง เอฟซี ได้มีการเคลื่อนไหวตอบโต้เช่นกัน โดยได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอในเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมข้อความระบุว่า “เมื่อกัปตันช้างศึกของคุณพูดว่า F*ck ไชนีส, และเมื่อฮีโร่ผิวขาวของคุณอวดความเป็นลูกผู้ชาย นี่เลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วยรักและสงบสุข”