เรียกว่าเป็นข่าวสุดช็อกสำหรับวงการเกม PUBG เมื่อล่าสุดสังกัดอย่าง Attack All Around หรือ AAA ได้ออกมายุติทำทีมในส่วนของเกมนี้อย่างเป็นทางการแล้ว

Attack All Around หรือ AAA ถือเป็นอีกหนึ่งทีมอีสปอร์ตที่อยู่คู่กับการแข่งขันเกม PUBG มาอย่างยาวนาน และมีแฟนๆชาวไทยติดตามเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามล่าสุดทางเพจของสโมสรได้ออกมาประกาศข่าวสุดช็อก ว่าพวกเขาได้ตัดสินใจยุติการทำทีมเกมPUBGอย่างเป็นทางการแล้ว

โดยแถลงการณ์ของสโมสรระบุว่า

“ทางสังกัด Attack All Around ขอประกาศ Disband หรือยุติการทำทีมเกม PUBG อย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ทางสังกัดต้องกราบขอโทษแฟนคลับที่ติดตามเชียร์ทีม AAA PUBG และขอขอบคุณทุกๆ คนที่อยู่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอด สุดท้ายนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่พวกเราก็หนักใจไม่น้อย แต่ด้วยเหตุและผลต่างๆ ขอให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจของพวกเราด้วยนะครับ

Every new beginning comes from some other beginning’s end. ”

สำหรับผลในทัวร์นาเมนต์สุดท้ายที่พวกเขาเข้าร่วมการแข่งขันก่อนจะมีประกาศในครั้งนี้ คือ รายการ PUBG Thailand Series – 2023 Phase 2 ซึ่งทีมจบอันดับ 14 ของตาราง