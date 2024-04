ปรเมธ โตสุขศรี ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยของ Talon ออกมาเล่าเบื้องหลังการดึงตัว Difoxn กัปตันทีมคนสำคัญ ที่เป็นหนึ่งในคนสำคัญที่ช่วยให้ทัพเหยี่ยวแดงคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่อง

พฤทธิ์ พรรัตนพิทักษ์ หรือ Difoxn นักกีฬาอีสปอร์ตเกม RoV และกัปตันทีม Talon เพิ่งจะคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า หรือ FMVP ประจำการแข่งขัน RoV Pro League 2024 Summer หลังพาทีมเหยี่ยวแดง ผงาดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ

ซึ่งแชมป์ดังกล่าวยังถือเป็นการคว้าโทรฟี่ 3 ทัวร์นาเมนต์ติดต่อกันของ TLN ต่อจากแชมป์ RPL 2023 Winter และแชมป์นานาชาติ AIC 2023 ที่ประเทศเวียดนาม

และล่าสุดทาง ปรเมธ โตสุขศรี ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยของ Talon ออกมาเล่าเรื่องราวเบื้องหลังในการดึงตัวผู้เล่นรายนี้เข้ามาเสริมทัพ ก่อนจะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการไล่ล่าความสำเร็จกับทางสังกัดว่า

“ตอนที่คุยกับโอมครั้งแรกจำได้ว่าหลังปีใหม่พอดี ถ้าให้บอกตรงๆ ไม่คิดเลยว่าโอมจะมาอยู่กับเรา เพิ่งได้แชมป์มาจะย้ายทำไมวะ ตอนนั้นมีอีกทีมที่คุยกับโอมด้วย แล้วทางเราก็ยื่นขอเสนอไปๆมาๆ จนสุดท้ายทีมนั้นให้ข้อเสนอที่พี่เองยังบอกโอมเลยว่า “เชี้ย เป็นพี่ก็ปฏิเสธยากว่ะ แต่ถ้าโอมเลือก Talon พี่สัญญาว่าจะทำตามที่พูดไว้ทั้งหมด” หลังจากนั้น 3-4 วัน โอมก็ตัดสินใจมาอยู่กับทาลอน ตอนนั้นผมรู้เลยว่านี่แหละคือแสงสว่างปลายอุโมงค์ คนนี้แหละคืออนาคตกัปตันทีมของเรา เพียงแค่มันยังไม่ถึงเวลา

“Talent is a treasure, don’t turn it into trash. “