ยืนหนึ่งบนสังเวียนต่อสู้กว่า 20 ปีของ ยอดแสนไกล ไม่ใช่แค่ดีพอ แต่ยังดีขึ้นได้อีก

“การเป็นแชมป์ว่ายากแล้ว แต่การรักษาแชมป์นั้นยากยิ่งกว่า” นักกีฬาที่ก้าวขึ้นมาอยู่บนจุดสูงสุด การรักษามาตรฐานของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญ

บนเส้นทางนักมวยอาชีพกว่า 20 ปีของ “ยอดแสนไกล ไอเว แฟร์เท็กซ์” ยอดมวยคอมพิวเตอร์ผู้มีฝีมือเฉียบขาดและการออกอาวุธที่แม่นยำราวคอมพิวเตอร์ประมวลผล มีเทคนิคการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม 1 เปอร์เซ็นต์ในทุกๆ วัน แต่แค่เพียงเปอร์เซ็นต์เดียวนั้น ทำให้ “ยอดแสนไกล” ในวันนี้กลายเป็นนักชกที่ไม่มีใครชนะเขาได้ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาในการแข่งขันกว่า 31 ไฟต์

วัย 33 ปี นักมวยไทยบางคนเตรียมโบกมืออำลาวงการ บางคนแขวนนวมไปตั้งแต่แตะเลข 3 เพราะอาชีพนี้ใช้ร่างกายทำงาน ใครจะอยู่จะไปนอกจากร่างกายต้องไหว ใจต้องสู้ด้วย

“ครอบครัวให้กำลังใจผมตลอดโดยเฉพาะแม่ แม่บอกเสมอว่าให้มีความตั้งใจ สิ่งสำคัญไม่ใช่ชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ แต่มันอยู่ที่ผมต้องทำให้ดีที่สุดและฝึกซ้อมให้หนักที่สุด”

เป้าหมายต่อไปของยอดแสนไกล คือการเป็นเบอร์หนึ่งของนักชกคิกบ็อกซิ่งระดับโลกในรุ่นเฟเธอร์เวต กับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์หยุดโลก “วัน ซูเปอร์ ซีรีส์ เฟเธอร์เวต คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์” ที่นำ 8 นักชกคิกบ็อกซิ่งแถวหน้าของวงการมาประชันฝีมือกัน นอกจากยอดแสนไกลแล้วยังมี จอร์จิโอ เปโตรเซียน, แอนดี้ ซาวเวอร์, จาบาร์ อาส์คเครอฟ, เอ็นริโก เคล, สโมกิ้น โจ ณัฐวุฒิ, เซมี่ ซาน่า และ เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี่

รอบแรกเป็นรอบคัดเหลือ 4 คน ยอดแสนไกล ถูกประกบคู่กับ “เซมี่ ซาน่า” ยอดฝีมือชาวฝรั่งเศสที่ถนัดทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง จัดเป็นจอมน็อกเอาต์ตัวยง โดยเกือบ 1 ใน 3 ของชัยชนะทั้งหมด 140 ครั้งเป็นการเผด็จศึกคู่ต่อสู้แบบไม่ครบยก

โอกาสที่ 8 ยอดฝีมือคิกบ็อกซิ่งแถวหน้าของโลกจะมาชุมนุมในทัวร์นาเมนต์เดียวกันเช่นนี้อาจมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

แฟนหมัดมวยชาวไทยห้ามพลาดเด็ดขาด สำหรับศึกนี้ที่มีชื่อว่า ONE: ENTER THE DRAGON ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคมนี้ ที่สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม มีการถ่ายทอดสดรับชมฟรีผ่านทางแอปพลิเคชัน ONE Super APP และเฟซบุ๊ก ONE Championship ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป หรือรับชมย้อนหลังได้ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32