อวตาร ของกำลังขึ้น ความมั่นใจมาเต็มพร้อมสานต่อผลงานแรงเปิดหน้ารับน้องใหม่อันตรายจากแดนมังกร “ไคเฟง” ขึ้นป้ายคู่เอกอินเตอร์ ศึก ONE ลุมพินี 44

“ขุนพลศอกสั่ง” อวตาร พีเค.แสนชัย มวยใจสู้ถอยไม่เป็น วัย 30 ปี จากสระบุรี ผลงานช่วงหลังกระเตื้องดีขึ้นชัดเจน เก็บชัยรวดใน 2 ไฟต์หลังสุด ได้ฤกษ์คืนเวทีลุมพินีปะทะคู่ปรับหน้าใหม่จากแดนมังกร “หวัง ไคเฟง” วัย 21 ปี ที่หวังมาสร้างชื่อดับความฮอตของกำปั้นคนดังชาวไทยถึงในบ้าน โดยจะวัดฝีมือกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.) ในศึก ONE ลุมพินี 44 วันศุกร์ที่ 8 ธ.ค.นี้ ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เริ่มคู่แรก 19.30 น.

แม้ “อวตาร” จะออกสตาร์ตในศึก ONE ลุมพินี ได้ไม่ค่อยดีนัก เมื่อต้องพบกับความพ่ายแพ้ทั้งหมดใน 2 ไฟต์แรก โดยเฉพาะการเจอกับ “คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป” ในศึก ONE ลุมพินี 11 ที่เขาต้องตกเป็นฝ่ายแพ้คะแนนไม่เอกฉันท์ ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ของชาวเน็ตเพราะรูปเกมออกมาสุดสูสีซึ่งกลายเป็นจุดสำคัญที่ต้องรีแมตช์ล้างตากันอีกรอบ

แต่หลังจากนั้น “อวตาร” ก็คืนฟอร์มแกร่งอย่างเห็นได้ชัดและเก็บชัยรวดในสองไฟต์หลังสุด โดยกลับมาแก้ตัวถอนแค้นชนะคะแนน “คมอาวุธ” ในไฟต์รีแมตช์ศึก ONE ลุมพินี 17 พร้อมคว้าโบนัส 3.5 บาท ขณะที่ไฟต์ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 25 เมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา เขาก็สวมหัวใจสิงห์สู้เดือดกับ “เฟอร์ซาน ซิเคก” จากตุรกี ตลอดทั้ง 3 ยก ก่อนได้รับการชูมือชนะไปแบบไม่เอกฉันท์ ช่วยเสริมความมั่นใจกลับคืนมาได้อีกเป็นเท่าตัว และกำลังเร่งเครื่องล่าชัยไฟต์ที่ 3 เพื่อรักษามาตรฐานฟอร์มการชกให้คงเส้นคงวา โดยหวังได้รับการพิจารณาเข้าสังกัด ONE ในอนาคต

ทางด้าน “ไคเฟง” จอมหมัดวัย 21 ปี จากแดนมังกร ตอบรับความท้าทายใหม่มาเปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี เป็นครั้งแรก มีจุดเด่นอยู่ที่สภาพร่างกายสดใหม่ หน่วยก้านดีมาพร้อมสูงถึง 175 ซม. ปัจจุบัน “ไคเฟง”ฝึกซ้อมอยู่ที่ Xinghui Boji Club สถานที่ฝึกสอนศิลปะการต่อสู้ชื่อดังในบ้านเกิด ซึ่งเคยมีรุ่นพี่ร่วมสังกัดอย่าง “พัน เจีย หยุน” และ “หลี่ หยวน คุน” นำร่องทำผลงานดีในศึก ONE รายการใหญ่มาแล้ว

งานนี้เจ้าของฉายา “Lil Squinty Wang” ชื่อชั้นและประสบการณ์อาจดูเป็นรองอยู่บ้างแต่ผลงานการชก ชนะ 23 แพ้ 7 และ เสมอ 1 ครั้ง ก็ไม่อาจประมาทได้ภายใต้การชกนวมเล็ก และหาก “ไคเฟง” กำชัยเหนือคู่ต่อกรฟอร์มแรงอย่าง “อวตาร” ได้ ชื่อของเขาจะถูกพูดถึงมากขึ้นแน่นอน

แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE ลุมพินี 44 ในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.