หลังจากที่ ทาง ONE CHAMPIONSHIP ประกาศซูเปอร์ไฟต์คู่เดือด ระหว่าง รถถัง จิตรเมืองนนท์ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวตจะพบกับ ทาเครุ เซกาวะ ซูเปอร์สตาร์ นักชกญี่ปุ่น ดีกรีแชมป์โลก เควัน ในศึก ONE 165 ที่จะชกกันในกติกาคิ๊กบ็อกซิ่ง 5 ยก พิกัด 135 ปอนด์ที่ อาริอาเกะ อารีน่า กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 28 ม.ค. ปีหน้า



ล่าสุด สุนทรี โลหะพืช หรือ ซ้อเอ๋ จิตรเมืองนนท์ หัวหน้าค่าย ผู้จัดการ โปรโมเตอร์ แห่งค่าย “จิตรเมืองนนท์” ได้โพสต์ข้อความเป็นนัยถึงไฟต์ดังกล่าวว่า “เดี๋ยวก็รู้ว่าใครเป็นใคร ไฟต์นี้ค่าตัวเลขสวยไม่ธรรมดา สมศักดิ์ศรีคำว่า รถถัง จิตรเมืองนนท์ ไฟต์นี้จะถึง 20,000,000 บาทไหม มารอชมรอติดตามความคืบหน้าอีกทีในปีหน้า (แล้วพบกันในปี 2567 แน่นอน)”

ก่อนหน้านี้มีการยืนยันว่า รถถัง มีค่าตัวหลังจากครองแชมป์โลกมวยไทย รุ่นฟลายเวตของวันที่ 10 ล้านบาทต่อไฟต์ อย่างไรก็ตามการขยับไปชกในตลาดใหญ่อย่างประเทศญี่ปุ่นนั้น มีโอกาสที่ค่าตัวจะขยับไปถึง 20 ล้านบาทตามที่ซ้อเอ๋ได้เปรยในโซเชียลเน็ตเวิร์ก