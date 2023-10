โครงการ ดิ อิสสระ สาทร คอนโดมิเนียม สูง 37 ชั้น มูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด Luxury Urbanature ที่เชื่อมต่อความเป็นเมืองและธรรมชาติไว้ด้วยกัน หนึ่งในการพัฒนาของ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ล่าสุดได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการพัฒนาบนพื้นที่ 1-2-60 ไร่ ทำเลที่ตั้งบริเวณถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

ออกแบบโดย บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด (A49) มุ่งตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนทุก เจเนอเรชั่น เริ่มจากการออกแบบยูนิตพักอาศัยซึ่งมีทั้งหมด 270 ยูนิต ทุกยูนิตจะให้ความสำคัญกับขนาดพื้นที่ใช้สอย

โดยขนาดเริ่มต้นตั้งแต่ 1 ห้องนอน 32.75-47.21 ตร.ม., 1 ห้องนอนพลัส 37.21 ตร.ม., 2 ห้องนอน 58.96-90.32 ตร.ม., 2 ห้องนอนพลัส 88.14-88.17 ตร.ม., 3 ห้องนอน 93.44-110.74 ตร.ม. และ เพนต์เฮาส์ 134.88-188.76 ตร.ม.

ซึ่งการออกแบบ Layout ของแต่ละห้อง เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้มีช่องทางในการเลือกขนาดพื้นที่ห้องให้เหมาะกับจำนวนสมาชิกผู้อยู่อาศัย ทั้งกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มครอบครัวขนาดกลาง ไปถึงครอบครัวใหญ่

ในส่วนของบรรยากาศโดยรวมทั้งภายใน และภายนอกโครงการ นอกจากได้ความเป็นเมืองแล้ว ยังได้สัมผัสธรรมชาติของวิวแม่น้ำเจ้าพระยา-บางกะเจ้า จากพื้นที่ส่วนกลางที่กระจายตัวตามชั้นต่างๆ ของอาคาร และในแต่ ละชั้นยังออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียว ที่เพิ่มเติมจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้อยู่อาศัย

เริ่มจากชั้น 1 The Park โซนสวน พื้นที่พักผ่อนสนามหญ้ากว้าง สนามเด็กเล่น บ่อน้ำ ศาลาพักร้อน ส่วนชั้น 29 The Haven เป็นโซน The Sky Gym ห้องออกกำลังกาย พร้อมอุปกรณ์ฟิตเนส, The Game มาพร้อมโต๊ะพูลและโต๊ะโกล์,

The Space ห้องจัดเลี้ยงสังสรรค์และจัดประชุม, The Water สระว่ายน้ำวิวพาโนรามา, The Therapy ส่วนน้ำอุ่น และน้ำร้อน เพื่อการบำบัดร่างกาย และสวนลอยฟ้า The Garden

สำหรับชั้น 33 The View ออกแบบให้เป็น Floating Forest สวนป่าพร้อมตกแต่งด้วยเก้าอี้ในแบบต่างๆ รองรับการนั่งหรือนอนชมวิว บางกะเจ้า ชั้น 37 The Herb พื้นที่ปลูกผักสวนครัว และสมุนไพร ให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสธรรมชาติและศึกษาสมุนไพรชนิดต่างๆ และชั้นรูฟท็อป The Horizon พื้นที่ออกกำลังกาย รับวิวเมือง โดยทั้งหมดออกแบบมาเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ผ่อนคลายจากชีวิตการทำงาน

พร้อมกับออกแบบให้มีระบบการจอดรถแบบ Auto Parking สถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV) สมาร์ตล็อกเกอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ช.ม. ระบบกล้องวงจรปิด CCTV เข้า-ออก โครงการด้วยระบบ Access Control

ในแง่ของทำเลที่ตั้งโครงการซึ่งถนนจันทน์-สาทร นอกจากสะดวกสบายการเดินทางแล้ว ยังอยู่ในย่านธุรกิจสำคัญสาทร สีลม เชื่อมต่อไปถนนพระราม 3 พระราม 4 รวมถึงถนนสุขุมวิท ได้สะดวก อีกทั้งยังไม่ไกลจากพื้นที่ สีเขียวใจกลางเมืองอย่างสวนลุมพินี และสวนเบญจกิติ ด้วย

ปัจจุบันโครงการมียอดขายแล้วกว่า 50% โดยเป็นกลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งซื้ออยู่อาศัยจริง และซื้อเพื่อการลงทุน ล่าสุดโครงการได้จัดแคมเปญ Extreme Free ช่วงเปิดตึกครั้งแรก ราคาเริ่มต้น 5.59 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่จองห้องในระหว่างวันที่ 15 ต.ค.-31 ธ.ค. 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.charnissara.com หรือโทร. 0-2308-2222

วิภา สุนันท์สถาพร