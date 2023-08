หวังอี้ป๋อ บินลัดฟ้า โปรโมตหนัง สเต็ปกล้าท้าฝัน โชว์สเต็ปแดนซ์ หวังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักล่าฝัน อ้อนแฟนคลับไปดูกันที่โรงภาพยนตร์

วันที่ 8 ส.ค. ที่ โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ มีการจัดงานแถลงข่าวภาพยนตร์จีน สเต็ปกล้าท้าฝัน One and Only โดยมีนักแสดงชื่อดัง ‘หวัง อี้ป๋อ’ พร้อมด้วย ‘ต้าเผิง’ ผู้กำกับภาพยนต์ ร่วมพูดคุยบนเวที

สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ ใช้เวลาเตรียมการนานไหม? ผู้กำกับ “จริงๆ ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ต้องทุ่มเทและใช้เวลาค่อนข้างสั้นกับการเป็นผู้กำกับ ใช้เวลาการทำตอนปี 2021 พอปี 2023 ก็สามารถดูได้แล้ว”

แรงบันดาลใจของภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดจากอะไร? ผู้กำกับ “มาจากการแข่งขันเอเชียนเกม เพราะมีกีฬาบีบอยหรือการเต้นเบรกแดนซ์เข้ามาในเอเชี่ยนเกมด้วย และอยากให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับจีนด้วย”

รู้สึกยังไงที่ได้เล่นเรื่องนี้? หวัง อี้ป๋อ “จริงๆ ‘เฉินซั่ว’ ตัวละครที่ได้เล่น มีความใกล้เคียงกับชีวิตผม เพราะเราตามหาความฝันของตัวเองเหมือนกัน แต่ที่บ้านของผมเขาให้การสนับสนุนอย่างดี แต่ตัวเฉินซั่วในหนังทำงานเสร็จแล้วต้องกลับมาเต้น ก็มีความแตกต่างนิดเดียว แต่เหมือนกันมาก”

ทำไมถึงเลือก ‘หวงป๋อ’ และ ‘หวัง อี้ป๋อ’ มาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้? ผู้กำกับ “หวงป๋อ จริงๆ เขาก็เป็นนักแสดงที่ดังทั่วประเทศจีน เขาเป็นแดนซ์เซอร์มาก่อน ถึงแม้จะเลยวัยรุ่นมาแล้ว แต่ถ้าวัยรุ่นเขาเป็นไอดอลในยุคสมัยนั้นเลย จริงๆ หนังเรื่องนี้มี 2 คาแร็กเตอร์ หวงป๋อเป็นวัยทำงานที่หมดไฟตามล่าหาความฝัน ส่วนหวัง อี้ป๋อ เป็นวัยรุ่นตามหาฝันของตัวเอง เป็นหนังที่จะสร้างกำลังใจให้ใครหลายๆ คน”

ประทับใจอะไรในตัว หวัง อี้ป๋อ? ผู้กำกับ “เขาเป็นคนที่อยู่ใกล้ไม่ได้เลยออร่าแรงเกิน พอมองนานๆ แล้วเขิน จริงๆ ทุกคนรู้ว่าเป็นเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ แต่บทนี้เขาตีแตกมาก ในบทเขาแสดงเป็น เฉินซั่ว คนธรรมดาๆ คนหนึ่งที่สู้ชีวิตจนกระทั่งสามารถก้าวสู่เวทีระดับโลก ผมชื่นชมความสามารถของหวังอี้ป๋อมาก และอยากให้ทุกคนตั้งใจดู 20 นาทีสุดท้าย จะเป็นไฮไลท์และมีฉากอลังการมาก จะได้เห็นหวัง อี้ป๋อโชว์สเต็ปแดนซ์และหวัง อี้ป๋อก็ไม่ยอมให้ใช้สแตนอิน เพราะเขาอยากเล่นเอง อยากแสดงเองทั้งหมด”

หวัง อี้ป๋อ ทำไมคุณถึงรับเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้และมีความหมายมากน้อยแค่ไหน?

หวัง อี้ป๋อ “สำหรับหนังเรื่องนี้การถ่ายภาพยนตร์เป็นสิ่งที่ผมรักและการเต้นด้วย ผมได้จดหมายเชิญให้มาเล่นเรื่องนี้ ที่การเต้นเลยชอบมาก อยากทำให้ดีที่สุด ตอนเด็กๆ การเต้นบีบอย หรือ เบรกแดนซ์ สังคมจะมองว่าไม่น่ารัก แต่ผมก็ได้เรียนรู้จากภาพยนตร์เรื่องนี้ ที่สื่อให้สังคมได้รู้ได้เห็นอีกแง่มุมว่า กว่าจะฝ่าฟันมันไม่ง่าย และถ่ายทอดการเต้นบีบอยสู่สายตาผู้ชม”

ผู้กำกับ “หลายคนมองว่าเด็กที่การเต้นบีบอยหรือเบรกแดนซ์จะดูก้าวร้าวแต่จริงๆ เป็นการเต้นที่ไม่เหมือนใคร มีท่าใหม่ๆ พอหนังเรื่องนี้ออกมามีเด็กรุ่นใหม่สนใจการเต้นบีบอยมากขึ้น จริงๆ หลายคนมองว่าการเต้นบีบอยเป็นเด็กไม่ดี แต่ทุกวันนี้การเต้นบีบอยหรือเบรกแดนซ์เข้าสู่กีฬาโอลิมปิกแล้วเรียบร้อย ตัวผมก็เหมือนกันแต่ก่อนเริ่มจากการทำหนังสั้นในอินเตอร์เน็ตพอได้มากำกับภาพยนตร์ใหญ่คนก็ยังมองว่าทำได้เหรอ จริงๆ พอเราตั้งใจก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องในหนังเรื่องนี้”

อะไรที่ยากในการถ่ายทำภาพยนต์เรื่องนี้? ผู้กำกับ “ช่วง 20 นาที เราเชิญแดนซ์เซอร์นักเต้นตัวจริงตัวแทนของจังหวัดมาร่วมเต้นด้วย ใช้เวลาถ่ายนานมากๆ เพราะทุกรายละเอียดเราใส่ใจมากๆ”

ความประทับใจกับหนังเรื่องนี้?

หวัง อี้ป๋อ “ตอนถ่ายทำฉากเวิลด์แชมเปี้ยนชิป เพราะได้ถ่ายหนังแล้วก็ได้รวมตัวนักแสดงที่รู้จักและได้เจอนักเต้นหลายๆ คนได้มีการแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆ ด้วยกัน รวมถึงมีท่าเต้นยากๆ หลายท่าแต่ผมก็ทุ่มเทฝึกซ้อมแต่ท่าเต้นบางท่าที่มีความอันตรายก็มีคนมาช่วย”

ผู้กำกับ “ขอบคุณนักเต้นจากประเทศจีนที่มีส่วนร่วมในหนังเรื่องนี้มากๆ”

หวัง อี้ป๋อ “ถ้าคุณอยากรู้ 20 นาทีท้าย คุณต้องไปดูกันที่โรงภาพยนตร์”

ผู้กำกับ “ผมรักเมืองไทยมาก และถ้ามีโอกาสอยากมาถ่ายภาพยนต์ที่นี่และอย่าลืมว่าผมเป็นนักแสดง ผู้กำกับไทยท่านใดสนใจเรียกผมได้ และนักแสดงหรือผู้กำกับคนไทยท่านไหนไปจีน ผมก็ต้อนรับมากๆ อยากให้ความสัมพันธ์นี้แน่นแฟ้นมากขึ้นทั้งไทยและจีน ผมเชื่อว่าจะสร้างอีกปรากฏการณ์ที่ไทยอีก ผมรักเมืองไทยหวังว่าจะได้เจอกันอีก”