ทีมชาติอังกฤษ ประกาศรายชื่อ 26 นักเตะชุดสู้ศึกฟุตบอลโลก 2022 นำทัพโดย แฮร์รี เคน, แฮร์รี แม็กไกวร์ และราฮีม สเตอร์ลิง

ความเคลื่อนไหวของทีมชาติอังกฤษ ที่อยู่ในกลุ่มบีของฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์ ร่วมกับ อิหร่าน, สหรัฐอเมริกา และเวลส์

