คริสเตียโน โรนัลโด ซูเปอร์สตาร์ หมายเลข 1 ของโปรตุเกส ถูกจับภาพได้ว่าปลีกตัวเดินกลับเข้าห้องแต่งตัวทันที หลังเกมที่ถูกส่งเป็นแค่ตัวสำรอง ในเกมเอาชนะ สวิตเซอร์แลนด์ 6-1 ในศึกฟุตบอลโลก 2022 รอบ 16 ทีมสุดท้าย

Cristiano Ronaldo (left of picture) walks straight off while his teammates celebrate with fans. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/W7jB6iGQOO

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 6, 2022