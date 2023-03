ส.โรงแรมฯ ยัน เชียงใหม่ยังเที่ยวได้ปกติ แม้ PM 2.5 ที่ 1 ของโลก ชี้เกิดแค่ระยะสั้น ๆ และปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปี

11 มี.ค. 2566 – รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยสภาพตัวเมืองถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันหนาทึบจนไม่สามารถมองเห็นยอดดอยสุเทพจากระยะไกลเหมือนปกติ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางกายภาพที่บ่งบอกถึงความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหามลพิษอากาศได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง วันนี้อยู่ที่ 100 ไมโครกรัม

ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 210, 201, 208, 190, 208 และ 237 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกสูงที่สุดอันดับที่ 1 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เชียงใหม่ ประเทศไทย ดัชนีคุณภาพอากาศ 191 US AQI, อันดับ 2 เมืองแบกแดด ประเทศอิรัก 186 US AQI และอันดับ 3 เมืองลอฮอร์ ประเทศปากีสถาน 181 US AQI

นายภูณัช ธนาเหล่าพานิช นายกสมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือตอนบน) กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์ปัญหาคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลการเข้าพักโรงแรม พบว่ายังไม่มีผลกระทบจนถึงขั้นทำให้นักท่องเที่ยวยกเลิกการจองหรือเข้าพักแต่อย่างใด อาจมีการยกเลิกบางส่วนราวร้อยละ 5 แต่ไม่ได้เป็นผลมาจากสถานการณ์ปัญหาคุณภาพอากาศแต่อย่างใด พร้อมย้ำว่าสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปีและเกิดขึ้นเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น สามารถท่องเที่ยวได้ปกติ ซึ่งเชื่อว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้าใจดี