วงการดนตรีหลั่งน้ำตา “อารีธา แฟรงคลิน” สิ้นใจในวัย 76 ปี ปิดตำนาน “ราชินีเพลงโซล” (มีคลิป)

วงการดนตรีหลั่งน้ำตา – วันที่ 16 ส.ค. มิร์เรอร์ รายงานข่าวความสูญเสียของวงการดนตรี เมื่อ อารีธา แฟรงคลิน นักร้องเพลงโซลและอาร์แอนด์บีชาวอเมริกันที่โด่งดังในยุค 60-70 เจ้าของผลงานเพลง Respect เสียชีวิตลงแล้วในวัย 76 ปีที่นครดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งตับอ่อนซึ่งเรื้อรังมานานกว่า 8 ปี ถือเป็นการปิดตำนาน “ราชินีเพลงโซล” ท่ามกลางความโศกเศร้าของเพื่อนศิลปินร่วมวงการ และแฟนเพลงทั่วโลก

อารีธา แฟรงคลิน เริ่มต้นเส้นทางนักร้องตั้งแต่อายุ 18 ปี ต่อมาในวัยราว 25 ปีเซ็นสัญญาเข้าเป็นนักร้องในสังกัดแอตแลนติก เร็กคอร์ดส์ และมีเพลงดังที่ได้รับความนิยมหลายเพลง รวมถึง (You Make Me Feel Like) A Natural Woman , Spanish Harlem และ Think

อารีธาประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและได้รับฉายาว่า “ราชินีเพลงโซล” มีซิงเกิ้ลที่ติดชาร์ตบิลบอร์ดมากถึง 112 เพลง ในจำนวนนี้ 77 เพลงติดชาร์ตเพลงฮอต 100 อันดับ 17 เพลงท็อปเท็นพ็อพซิงเกิ้ล 100 เพลงอาร์แอนด์บี และ 20 เพลงฮิตอันดับ 1 ของซิงเกิ้ลเพลงอาร์แอนด์บี จึงไม่แปลกที่อารีธาจะขึ้นแท่นเป็นศิลปินหญิงที่มีผลงานติดชาร์ตมากที่สุดในประวัติศาสตร์

นอกจากนี้ยังคว้ารางวัลแกรมมี่อวอร์ดส์มาครองได้ถึง 18 รางวัล และเป็นหนึ่งในศิลปินที่มียอดขายสูงสุดตลอดกาล มากกว่า 75 ล้านแผ่นทั่วโลก ได้รับการจารึกชื่อลงในหอเกียรติยศร็อกแอนด์โรลล์ เมื่อปี 2530 และเป็นนักร้องหญิงคนแรกที่มีชื่อในหอเกียรติยศยูเค มิวสิก ของอังกฤษ เมื่อปี 2548 และหอเกียรติยศจีเอ็มเอ กอสเปล มิวสิก ในปี 2555

อารีธา แฟรงคลิน ยังติดทำเนียบสุดยอดศิลปินของนิตยสารโรลลิงสโตนอย่างน้อย 2 ครั้ง รวมถึง 100 อันดับศิลปินยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาล และ 100 อันดับนักร้องยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลด้วย