โคตรพายุ2ทวีป ซูเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุดซัดฟิลิปปินส์ ฟลอเรนซ์ถล่มสหรัฐ

โคตรพายุ2ทวีป – เอพี รายงานพายุอันตรายในสองทวีป เริ่มจากฟิลิปปินส์ ทางการกระตุ้นให้ชาวบ้านเร่งอพยพหลบภัยพายุไต้ฝุ่นมังคุดŽ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. เพราะพายุมีความแรงระดับ “ซูเปอร์ไต้ฝุ่น” ความเร็วลมเมื่อวันพฤหัสฯ สูงสุดถึง 255 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และคาดว่าจะส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบหลายล้านคน หลังสำแดงเดชขณะเคลื่อนผ่านเกาะกวม ดินแดนในอาณัติของสหรัฐ

ไต้ฝุ่นมังคุดมีจุดศูนย์กลางอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกหลังเพิ่งพัดถล่มเกาะนอร์เทิร์น มาเรียนา บรรดานักท่องเที่ยวและชาวบ้านบนเกาะลูซอนทางเหนือของประเทศอยู่ระหว่างอพยพเพื่อเตรียมรับมือกับพายุลูกดังกล่าวแล้ว ถือเป็นพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในปีนี้ของฟิลิปปินส์

ประธานาธิบดีโรดรีโก ดูแตร์เต ผู้นำฟิลิปปินส์ จัดประชุมและบัญชาการแผนรับมือฉุกเฉินด้วยตนเอง เบื้องต้นประเมินจะมีชาวบ้านได้รับผลกระทบ 4.3 ล้านคน ในจำนวนนี้ 8 แสนคนมีชีวิตอยู่อย่างยากจน

ส่วนที่สหรัฐอเมริกา พายุเฮอร์ริเคน ฟลอเรนซ์ เคลื่อนเข้าถล่มทางภาคตะวันออกของประเทศ ที่รัฐนอร์ท แคโรไลนาแล้ว บรรดาชาวอเมริกันเร่งอพยพกันอย่างโกลาหล โดยเฉพาะในเมืองเวลมิงตัน ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดแรกที่จะต้องเผชิญกับเฮอร์ริเคนลูกดังกล่าว ที่มีความรุนแรงถึงระดับ 4 จากทั้งหมด 5 ระดับ

Rain bands lash North Carolina as Hurricane #Florence advances on the coast, causing choppy surf and flooding conditions across the state. https://t.co/MaGgLjV2TY pic.twitter.com/VPqLHwXyvh

— ABC News (@ABC) September 13, 2018