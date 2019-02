เวเนฯปะทะเดือด ชาวบ้านฝืนสู้ทหารตรึงชายแดน ขนเสบียงเข้าประเทศ

เวเนฯปะทะเดือด – เมื่อ 24 ก.พ. เอพี รายงานสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนเวเนซุเอลา ทั้งฝั่งติดประเทศบราซิล และประเทศโคลัมเบีย เกิดการปะทะระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและทหาร จากความขัดแย้งที่ประธานาธิบดีนิโกลาส มาดูโร สั่งปิดชายแดนและห้ามขนย้ายสิ่งของบรรเทาทุกข์จากนานาชาติ โดยส่วนใหญ่เป็นของสหรัฐอเมริกา เข้าประเทศ แต่ชาวบ้านต้องการเสบียงอาหารและยาที่ขาดแคลนอย่างหนัก เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ

ชาวบ้านจำนวนมากรุดไปยังชายแดนหลังจากแกนนำฝ่ายค้าน รวมถึงนายฆวน กวยโด ผู้ประกาศตัวเป็นประธานาธิบดีรักษาการแทน ระดมพลให้ไปขนย้ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้ามาให้ได้ แม้ว่าจะเกิดเหตุปะทะที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้

ขณะที่ทหารได้รับคำสั่งให้สกัดกั้นการขนย้ายสิ่งของบรรเทาทุกข์นี้ให้ได้ทุกวิถีทาง รวมถึงเผาเสบียงทิ้งคารถบรรทุก แต่ฝ่ายประชาชนก็ไม่ยอมแพ้ พยายามฝ่าแก๊สน้ำตาเข้าไปขนถ่ายสิ่งของที่ยังไม่ถูกไฟไหม้ลงมาอย่างโกลาหล

จุดปะทะที่ตึงเครียดหนักอยู่ที่สะพานซานตานเดอร์ หลังสามีภรรยาคู่หนึ่งถูกสังหารบริเวณพรมแดนติดบราซิล เจ้าหน้าที่ยังคงยิงแก๊สน้ำตาสกัดประชาชนไม่ให้เข้าไปขนย้ายสิ่งของบริจาคที่เมืองยูเรนา แต่ผู้ประท้วงยังคงฝืนต่อสู้กับทหาร ด้วยการปาหินเข้าใส่ มีรายงานผู้บาดเจ็บจากการปะทะตรงจุดนี้อย่างน้อย 24 คน

แม้ว่านายกวยโดจะได้การรับรองจากรัฐบาลนานาชาติกว่า 50 ประเทศ รวมถึงสหรัฐ และชาติยุโรป แต่ยังไม่สามารถพลิกท่าทีทหารระดับสูงในกองทัพได้ สถานการณ์จึงยืดเยื้อ มีสิ่งของบรรเทาทุกข์มารออยู่ตามแนวชายแดน 3 ด้านหลายสัปดาห์แล้ว แต่ขนย้ายเข้ามาไม่ได้

#Venezuela 🇻🇪: trucks carrying hard-needed humanitarian aid are burning on the border with #Colombia, reportedly after #GNB forces fired tear gas canister into the vehicles.

Protesters are trying to save as much supplies as they can. #23Feb pic.twitter.com/kBfF4VbfCg

