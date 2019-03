เครื่องบินไฟไหม้ขณะแลนดิ้งในอิหร่าน อพยพวุ่นผู้โดยสาร 100 ชีวิต

เครื่องบินไฟไหม้ขณะแลนดิ้งในอิหร่าน – วันที่ 20 มี.ค. รอยเตอร์ รายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้เครื่องบินขณะลงจอดที่สนามบินเมห์ราบัด กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ขณะที่ผู้โดยสารทั้งหมด 100 คน บนเครื่องบิน ได้รับการอพยพออกมาโดยไม่มีผู้บาดเจ็บ เมื่อค่ำวันอังคาร

กระทรวงฉุกเฉินของอิหร่านระบุว่า เหตุเกิดขึ้นหลังจากล้อหลังของเครื่องบินไม่ยอมเปิดออกเพื่อแล่นบนรันเวย์ตอนลงจอด ต่อมา เครื่องบินลำดังกล่าวถูกนำมาตรวจสอบแล้ว

สำนักข่าว ฟารส์ รายงานว่า เครื่องบินลำดังกล่าวคือ ฟอกเกอร์ 100 ของสายการบินอิหร่านแอร์ ขณะเกิดเหตุ นักบินไม่สามารถเปิดล้อหลังของเครื่องบินเพื่อแล่นบนรันเวย์ได้ จึงบินวนรอบสนามบินเพื่อพยายามเปิดล้อดังกล่าว ก่อนจะนำเครื่องบินลงจอด โดยที่ลำตัวเครื่องบินกระแทกรันเวย์

อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้โดยสารบนเครื่องบินดูจะรายงานไม่ตรงกัน โดยที่สถานีโทรทัศน์เครือ IRIB รายงานอ้างองค์การการบินพลเรือนของอิหร่านระบุว่า บนเครื่องบินมีผู้โดยสาร 24 คน และลูกเรือ 9 นาย พร้อมเผยแพร่ภาพถ่ายเครื่องบินบนรันเวย์ที่มีควันขาวพวยพุ่งออกมาจากด้านหลังของเครื่องบิน

ทั้งนี้ อิหร่านมีอุบัติเหตุเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ตกหลายครั้งในช่วงสิบปีที่ผ่านมา โดยรัฐบาลอิหร่านระบุว่า สืบเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาที่ทำให้อิหร่านไม่สามารถซื้อเครื่องบินลำใหม่ หรืออะไหล่จากประเทศกลุ่มตะวันตกเพื่อปรับปรุงการบินของอิหร่านให้ทันสมัยมากขึ้น

#BREAKING: #Iran Air's Fokker 100 (EP-IDG) had emergency landing with its main landing gears not extended in Mehrabad, #Tehran minutes ago. Since 1st March, several experienced maintenance men were dismissed due to lack of budget of #IranAir. It has reduced quality of maintenance pic.twitter.com/UD5ifsZA20

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) March 19, 2019