ปูติน เทียบตัวเองกับ จักรพรรดิปีเตอร์มหาราช ชี้รัสเซียรุกรานยูเครนชอบธรรม

วันที่ 10 มิ.ย. ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดีมีร์ ปูติน เปรียบเทียบตัวเองกับปีเตอร์มหาราช จักรพรรดิรัสเซียองค์แรกจากปลายศตวรรษที่ 17 โดยใช้การเชื่อมโยงดังกล่าวเพื่อทำให้การรุกรานยูเครนของรัสเซียของปูตินชอบธรรม

ระหว่างการเยือนนิทรรศเนื่องในการครบรอบ 350 ปี วันประสูติของจักรพรรดิปีเตอร์มหาราช นายปูตินพยายามเชื่อมโยงการพิชิตสวีเดนของจักรพรรดิปีเตอร์มหาราชในศตวรรษที่ 18 กับการรุกรานทางทหารยูเครนในยุคปัจจุบันของปูติน

นายปูตินกล่าวว่า จักรพรรดิปีเตอร์มหาราชมิได้ทรงพิชิตสวีเดน แต่ทรงต่อสู้เพื่อดินแดนที่เป็นของรัสเซียอย่างชอบธรรม พร้อมเปรียบเทียบกับสงครามในยูเครนทุกวันนี้ว่า ปฏิบัติทางทหารของรัสเซียเมื่อไม่นานนี้ — ซึ่งกองทหารรัสเซียทำลายเมืองต่างๆ ของยูเครน สังหารชาย หญิง และเด็กผู้บริสุทธิ์หลายพันราย — มีความชอบธรรม เนื่องจากยูเครนไม่ใช่ประเทศอธิปไตยถูกต้องตามกฎหมาย แต่ความจริงเป็นดินแดนของรัสเซีย

“ทำไมจักรพรรดิปีเตอร์มหาราชเสด็จไปที่นั่น ทรงเอาคืนและเสริมกำลัง และดูเหมือนว่าชะตากรรมของเราตอนนี้คือ “การเอาคืนและเสริมกำลัง” ด้วย หากเราคิดว่าค่านิยมพื้นฐานเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการดำรงอยู่ของเรา เราจะประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาภารกิจที่อยู่ข้างหน้า” นายปูตินกล่าว

นายปูตินกล่าวต่อว่า ในเวลานั้น บรรดาประเทศยุโรปไม่ยอมรับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นของรัสเซียตอนแรก เทียบเท่ากับสถานการณ์ปัจจุบันในดินแดนยูเครนที่รัสเซียยึดครอง รวมถึงไครเมีย ที่พันธมิตรสหรัฐและยุโรปไม่ยอมรับว่าเป็นของรัสเซียเช่นกัน

Putin’s confession of land seizures and comparing himself with Peter the Great prove: there was no "conflict", only the country’s bloody seizure under contrived pretexts of people’s genocide. We should not talk about "saving 🇷🇺 face", but about its immediate de-imperialization.

