โจรอิตาลี ขโมยนาฬิกาข้อมือนักท่องเที่ยว แต่นำมาคืนเพราะเป็นของปลอม

วันที่ 22 ก.ค. ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า นักท่องเที่ยวคนหนึ่งได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ของเมืองเนเปิลส์ในอิตาลี ซึ่งเป็นเมืองที่ให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นไม่เป็นสองรองใคร หลังพวก โจรอิตาลี ใช้ปืนจี้ชิงนาฬิกาข้อมือก่อนนำกลับมาคืนเมื่อรู้ว่าเป็นของปลอม

นักท่องเที่ยวสวิส 2 คน กำลังนั่งดื่มช่วงก่อนเที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ค. ในจัตุรัสเปียซซา ตรีเอสเต เอ เตรนโต จัตุรัสหลังแห่งหนึ่งของเมืองเนเปิลส์ ถูกชายหนุ่มเข้ามาหา ชักปืนและจ่อหัวนักท่องเที่ยวชายคนหนึ่ง ก่อนฉกนาฬิกาข้อมือและเดินออกไป แต่ 7 นาทีต่อมา ชายหนุ่มอีกคนเดินผ่านพื้นที่นั่งด้านนอกบาร์ ชูมือขึ้นและกล่าวขอโทษก่อนส่งนาฬิกาข้อมือคืนเจ้าของ

เมืองเนเปิลส์พยายามดิ้นรนเพื่อรักษาชื่อเสียงมาเป็นเวลานาน และขณะที่การท่องเที่ยวกำลังเฟื่องฟู การขโมยนาฬิกาข้อมือกลับเพิ่มสูงขึ้นในฤดูร้อนนี้ ส่งผลให้หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวคนหนึ่งแนะนำว่า โรงแรมควรแจกนาฬิกาข้อมือพลาสติกให้นักท่องเที่ยวสวมใส่

จากภาพกล้องวงจรปิดของบาร์โมนีเด คาเฟ่ นักท่องเที่ยวชายสวิส 2 คน กำลังนั่งในพื้นที่ด้านนอกที่มีคนพลุกพล่านของบาร์ ขณะที่คนพลุกพล่านเดินผ่านไปมาบนทางเท้า รวมถึงชายหนุ่มคนหนึ่งสวมเสื้อยืดสีดำและกางเกงขาสั้น

ขณะที่บริกรยกเมนูมาเสิร์ฟนักท่องเที่ยว 2 คน และกลับเข้าไปข้างใน ชายหนุ่มคนนั้นเดินรอบๆ ข้างพื้นที่นั่งด้านนอกบาร์ จากนั้นเดินจากจัตุรัสเข้ามาหานักท่องเที่ยวทั้งคู่ ชักปืนขึ้นมาจ่อหัวนักท่องเที่ยวคนหนึ่ง ขณะดึงนาฬิกาออกจากข้อมือนักท่องเที่ยวคนนั้นในเวลาไม่กี่วินาที จนทั้งคู่ตกตะลึงขณะอธิบายให้บริกรฟังสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นหมาดๆ

ทว่าเพียง 7 นาทีหลังจากนั้น ภาพวงจรปิดเผยนักท่องเที่ยว 2 คน ซึ่งตัดสินใจอยู่ดื่มต่อ จากนั้นชายหนุ่มอีกคนสวมเสื้อยืดสีขาวเดินเข้ามาหา โดยยกมือสองข้างเพื่อแสดงว่าไม่มีอาวุธ และส่งนาฬิกาข้อมือคืนเจ้าของ เนื่องจากเป็นของปลอม แทนที่จะเป็นของแท้ล้ำค่าอย่างแบรนด์ “ริชาร์ด มิลล์”

อย่างไรก็ตาม นายอันโตนีโอ วิสกอนตี เจ้าของบาร์ บอกซีเอ็นเอ็นว่า นี่เป็นความพยายามหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีมากกว่าการแสดงความปรารถนาดี “ชายหนุ่มคนนั้นนำนาฬิกาข้อมือมาคืนบอกว่า “ขอโทษ ขอโทษ ” อาจเป็นเพราะพยายามทำให้ผู้เสียหายไม่แจ้งความ” นายวิสกอนตีกล่าว

นาฬิกาข้อมือเรือนนั้นหากเป็นของแท้จะเป็นรางวัลก้อนใหญ่สำหรับโจร

นายฟรันเชสโก เอมีลีโอ บอร์เรลลี สมาชิกสภาแคว้นคัมปาเนีย พรรคเอวโรปา เวร์เด (Europa Verde party) ซึ่งรณรงค์ต่อต้านอาชญากรรมในเนเปิลส์ บอกซีเอ็นเอ็นว่า “พวกขโมยคิดว่ามันมีมูลค่า 300,000 ยูโร (11.2 ล้านบาท) และว่าจัตุรัสดังกล่าวเป็นแหล่งของการก่ออาชญากรรมมาระยะหนึ่งแล้ว

“ในปี 2562 มี “สเตซา” (เทคนิคการข่มขู่ของมาเฟีย) โดยมีเด็กๆ ยิงปืนขึ้นฟ้า อีกครั้งในปี 2561 มีผู้กระทำผิดวนเวียนในฝูงชน ติดอาวุธเพื่อยิงอาชญากรอีกคน ผมมีวิดีโอคนหลบหนีเข้ามากลางจัตุรัสด้วย และเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ผมแชร์วิดีโอคนถ่ายโพสต์บนติ๊กต็อกขณะที่คนว่ายน้ำในน้ำพุ และยามเย็นจัตุรัสแห่งนี้กลายเป็นที่จอดรถผิดกฎหมาย” นายบอร์เรลลีกล่าว

