หนุ่มม.ปลายเกรดเฉลี่ย – เว็บไซต์ ยูพีไอ รายงานเรื่องราวชวนว้าวของหนุ่มวัยรุ่นรักเรียนในสหรัฐอเมริกา หลังจากสถานศึกษา 125 แห่งเสนอให้ทุนการศึกษา คิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 300 ล้านบาท

นายเดนนิส บาร์นส์ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนล ไฮสกูล ออฟ นิวออร์ลีนส์ เปิดเผยว่าส่งเอกสารสมัครเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาไปยังวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยประมาณ 200 แห่ง ก่อนได้รับจดหมายตอบรับจากสถานศึกษา 125 แห่ง และเชื่อว่าทุบสถิติที่นักเรียนคนหนึ่งจะได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในสถานศึกษามากขนาดนี้

“ผมยื่นสมัครเรียนต่อเมื่อเดือนส.ค.ที่ผ่านมา ผมมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น และจดหมายแจงผลการตัดสินใจถูกส่งมาล้นกล่องรับจดหมายของผมกับข้อเสนอให้ทุนการศึกษากว่าร้อยทุน” นายบาร์นส์ให้สัมภาษณ์สุานีโทรทัศน์ดับเบิลยูดับเบิลยูแอล-ทีวี

ชายหนุ่มซึ่งมีผลการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 4.98 กล่าวว่าตอนนี้มีสถานศึกษาเสนอทุนรวมกว่า 300 ล้านบาท และมากกว่าเจ้าของสถิติโลกคนก่อนคือ น.ส.นอร์มาดี คอร์เนียร์ จากเมืองลาฟาแยต รัฐลุยเซียนา ที่เคยได้รับข้อเสนอทุนการศึกษามากถึง 8.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 297 ล้านบาท เมื่อปี 2562

แม้จะเกินสถิติเก่าแต่นายบาร์นส์ยังหวังว่าจะได้รับข้อเสนอให้ทุนเพิ่มเป็น 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 342 ล้านบาท) ภายในเดือนนี้ เดนนิสระบุอีกว่าวางแผนจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งเดนนิสจะประกาศว่าตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่สถาบันใดในวันที่ 2 พ.ค.

ทั้งนี้ เกรดเฉลี่ยของนายบาร์นส์ใช้ระบบคิดคะแนนแบบ 5.0 สำหรับนักเรียนในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ Advanced Placement (AP)

หนุ่มม.ปลายเกรดเฉลี่ย – A New Orleans high school senior is believed to have broken a record by receiving more than $9 million in scholarship offers after receiving acceptance letters from 125 colleges and universities. Dennis Barnes, a senior at International High School of New Orleans, said he applied to about 200 colleges and universities and received acceptance letters from 125 schools.

