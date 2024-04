ข่าวสด ประกาศจากผู้นำสื่อออนไลน์ สู่สถานีข่าว 24 ชม. แง้ม 30 รายการ ดูได้ทั้งบนจอ-มือถือ พร้อมเผย “ความสำเร็จผู้นำสื่อออนไลน์” จากการเปลี่ยนผ่านจากหนังสือพิมพ์ สู่ออนไลน์เต็มตัว

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.67 ที่อาคารข่าวสด บริษัท ข่าวสด จำกัด กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้ง 9 เมษายน 2534 “ก้าวสู่ปีที่ 34” มีบุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการ ทั้งภาครัฐ เอกชน และนักการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตลอดจนศิลปินและบุคคลที่มีชื่อเสียงหลั่งไหลเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า โดยเวลา 12.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง พร้อมด้วย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี

บรรยากาศเวลา 13.30 น. ผู้บริหารข่าวสดร่วมแถลงข่าว “ความสำเร็จผู้นำสื่อออนไลน์” จากการเปลี่ยนผ่านจากหน้าหนังสือพิมพ์ เข้าสู่ยุคออนไลน์อย่างเต็มตัว ด้วยการก้าวขึ้นเป็นผู้นำ ท่ามกลางผู้บริหารในเครือมติชนรวมเป็นสักขีพยาน นำโดยนายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บมจ.มติชน นายวรศักดิ์ ประยูรศุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด ในเครือมติชน

ร่วมด้วย นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน บรรณาธิการ นสพ.ข่าวสด, นายวิชญศักดิ์ สุวรรณทัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการระบบสื่อออนไลน์, นายวุฒิเทพ เตชะภัทร บรรณาธิการบริหาร นสพ.ข่าวสด, นายสุรพงษ์ สุวรรณรินทร์ บก.ข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสด, น.ส.ชุมฉันท์ ชำนิประศาสน์ บรรณาธิการข่าวสดอิงลิช และ น.ส.เมธาวี มัชฌันติกะ บก.ข่าวสดออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี น.ส.วทันยา บุนนาค อดีตประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมรับฟังการแถลงด้วย

นายวิชญศักดิ์ สุวรรณทัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการระบบสื่อออนไลน์ กล่าวในการแถลงข่าวว่า ข่าวสด เริ่มบุกเบิกสื่อออนไลน์ โดยเว็บไซต์ข่าวสด ได้เผยแพร่เป็นปีที่ 21 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 หลังทำเว็บไปไม่นาน ปี 2010 อเล็กซา อินเตอร์เน็ต อิงก์ บริษัทจัดอันดับเว็บไซต์ชื่อดังสัญชาติอเมริกัน ระบุว่า เว็บไซต์ข่าวสด สร้างสถิติเป็น ‘เว็บข่าว’ ในประเทศไทย ที่มียอดผู้อ่านแบบไม่ซ้ำไอพี เติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 98 เปอร์เซ็นต์ ติดอันดับเว็บไซต์ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด 3 ปีซ้อน และทุกวันนี้ยังติด TOP 5 เว็บไซต์ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในประเทศ เป็นเว็บไซต์ทั้งหมดที่ไม่ได้แยกเฉพาะประเภทกลุ่มสื่อ

นายวิชญศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน ข่าวสดออนไลน์ ได้ผลิตข่าวและคอนเทนต์ ในแพลตฟอร์มออนไลน์ เติบโตทุกช่องทาง ข้อมูลจาก Crowdtangle รายงานว่า “ข่าวสดออนไลน์” ครองอันดับ 1 ในแง่การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่าน ทำยอดปฏิสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กสูงถึง 226 ล้าน Interactions ในเพจกลุ่มข่าว-สื่อ-อินฟลูเอนเซอร์สื่อ และเป็นเพจสำนักข่าว ที่มีผู้ติดตามสูงสุดในประเทศ ถึง 20.5 ล้านบนเฟซบุ๊ก และคาดว่าจะเติบโตถึง 21 ล้านผู้ติดตาม ในไตรมาส 3 ส่วน TikTok ข่าวสด ก็ถือเป็นผู้นำในกลุ่มสื่อเช่นกันด้วยยอดผู้ติดตาม 4.8 ล้านฟอลโล เน้นวิดีโอสั้น ไวรัล สรุปข่าวสำคัญ ทำให้มียอดกดถูกใจถึง 200 ล้านไลก์

“เราทำวิดีโอข่าว เสิร์ฟสั้นๆ กระชับได้ใจความ ทัชคนดู เสริมเรื่องข้อเท็จจริง (fact) เข้าไป ทำให้ไวรัล มีคนดูหลายล้านวิว ต่อวิดีโอ หรือราว 7 ล้านวิวใน 1 วัน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จมาก ยอดกดไลค์ติ๊กต็อกเคยสูงสุดในประเทศ 2.8 ล้านไลก์” นายวิชญศักดิ์ กล่าว

นายวิชญศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับยูทูบ ข่าวสดทีวี ยอดซับสไครเบอร์อยู่ที่ 3.4 ล้าน ย้อนกลับไป 3 ปีที่แล้วมีผู้ติดตามไม่ถึงล้าน ทีมข่าวจึงปักกลยุทธ์ ทำคอนเทนต์วิดีโอให้เหมาะกับแพลตฟอร์ม ไม่ได้ทำชิ้นเดียวแล้วเสิร์ฟทุกแพลตฟอร์ม แต่เราทำวิดีโอขนาดยาว สลับกับขนาดสั้น เสิร์ฟในยูทูบ มีอัตราการเติบโตสูงมาก จากไม่ถึง 2 ล้านวิว กลายเป็น 3 ล้านวิว ภายใน 3 ปี ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่สูงมาก

นายวิชญศักดิ์ กล่าวต่อว่า แพลตฟอร์มสุดท้าย คือ X หรือทวิตเตอร์ เรามีผู้ติดตาม 1.3 ล้านคน ใช้หลักการเดียวกับยูทูบ ด้วยความที่เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ เราจึงทำคอนเทนต์ข่าวสั้น กระชับได้ใจความ เลือกข่าวที่เป็นกระแสสำคัญ แล้วค่อยไปเพิ่มเติมในเพจ ซึ่งเราจะคาดว่าจะถึง 2 ล้านผู้ติดตามทาง X ในไม่ช้า

“หัวใจหลักคือ เรามีทีมสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล เก็บข้อทุกวันหลังบ้านของแพลตฟอร์มโซเชียลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ เราทำวิดีโอแล้วตามแท็กทุกวิดิโอ เพื่อตามเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ ว่าวิดีโอแบบไหนที่จะเหมาะกับกลุ่มผู้ชม”นายวิชญศักดิ์ กล่าว

นายวิชญศักดิ์ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา ข่าวสดออนไลน์ มียอดวิวจากการอ่านข่าวและรับชมวิดีโอมากถึง 8,400 ล้านวิว เราได้ผลิตข่าว และคอนเทนต์ บนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง วันละประมาณ 250 โพสต์ ปีละประมาณ 90,000 ข่าว มียอดการอ่านเฉลี่ยวันละ 1.3 ล้านเพจวิว มีการผลิตข่าวและคอนเทนต์ทางแพลตฟอร์ม X หรือ ทวิตเตอร์ ปีละ 10,000 ข่าว ยอดวิวเฉลี่ย 960 ล้าน Impression

นายวิชญศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับวิดีโอ ข่าวสดออนไลน์ ถือเป็นสื่อออนไลน์รายแรกๆ ที่เริ่มทำสตรีมมิ่งผ่านเฟซบุ๊กตั้งแต่ปี 2561 และผลิตคลิปสั้น VOD เป็นรายแรก ๆ จนปี 2564 เฟซบุ๊กได้มอบรางวัล สื่อที่มียอดรับชมวิดีโอสูงสุดในประเทศไทย ส่วนเมื่อปีที่ผ่านมา ข่าวสดออนไลน์ ผลิตข่าวและคอนเทนต์ มียอดวิวรวมที่ 6,800 ล้านวิว ทำให้ยอดการรับชมทั้งข่าวและวิดีโอ อยู่ที่ราว 8,400 ล้านวิว โดยเป้าหมายในปี 2567 ข่าวสดออนไลน์ จะมุ่งไปสู่การสร้างยอดรับชม 10,000 ล้านวิว

“ข่าวสด เราไม่ได้มีแค่ข่าว เรามีวิดีโอที่เป็นจุดเด่น มีคนดูเยอะมาก หากย้อนไปในปี 2016 ข่าวสดบุกเบิกไลฟ์สตรีมมิ่งเป็นรายแรก เราส่งทีมนักข่าวไปภาคสนามทุกวัน จนได้รับความนิยมอย่างสูง จากนั้นในปี 2018 เราก็เป็นรายแรกที่ทำวิดีโอขนาด 3 นาที หรือวิดีโอออนดีมานด์ จนเรากลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียของไทย โดยปี 2021 เฟซบุ๊ก ก็มอบรางวัลที่เรามียอดรับชมสูงสุด” นายวิชญศักดิ์กล่าว

นายวิชญศักดิ์ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา ข่าวสด ผลิตคลิปวันละ 30 คลิป หรือ ประมาณ 10,500 วิดีโอ และสามารถทำยอดวิวเฉพาะวิดีโอได้ 6,800 ล้านวิว เมื่อรวมกับการอ่านข่าวทางช่องทางต่างๆ แล้ว นับว่า ปีที่ผ่านมามียอดวิวถึง 8,400 ล้านวิว ซึ่งในปีนี้ เราตั้งเป้าว่า ไม่ใช่แค่ให้ถึง 10,000 ล้านวิว แต่จะให้เกิน 10,000 ล้านวิว

“เป้าหมายนี้ เราไม่ได้เพิ่งมาเซ็ต แต่ตั้งมาตั้งแต่ต้นปีและปรับตัวมาเรื่อยๆ ในส่วนของทีมข่าว ก็จะเพิ่มให้ครอบคลุมในเซกชั่น (section) ต่างๆ มากขึ้น เพิ่มแนวไลฟ์สไตล์มากขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวเพิ่มคุณภาพและปริมาณ เราจะกระจายไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ เรากระจายคอนเทนต์เพิ่ม แต่ส่วนที่จะได้ทราฟิกเยอะที่สุดคือ ‘วิดีโอ’ ซึ่งปีนี้เราจะปรับตัวครั้งใหญ่จากสำนักข่าวออนไลน์ สู่สถานีข่าว 24 ชั่วโมง” นายวิชญศักดิ์เผย

นายวิชญศักดิ์ ระบุว่า คาดว่าจะทำได้เต็มรูปแบบกลางปีนี้ ซึ่งที่มาของแนวคิดดังกล่าว เกิดจากการสำรวจข้อมูล พบว่าแต่ก่อนคนดูวิดีโอผ่านมือถือ แต่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา พฤติกรรมเริ่มเปลี่ยน คนหันมาดูวิดีโอผ่าน ‘สมาร์ททีวี’ มากขึ้น

“มือถือจึงไม่ใช่สิ่งเดียว เราคิดว่าควรจะปรับแผนเป็น ‘สถานีข่าว 24 ชม.’ ตรงนี้เราเริ่มทำมาสักพักใหญ่แล้ว เราทำแชลแนล เอนเตอร์เทนเมนต์ 24 ชม. ให้สามารถดูได้ทั้งทีวีและมือถือ เราจะมีรายการที่เป็นประโยชน์รันทั้งวัน เป็นรายการประจำที่มีผังเวลา เช้าขึ้นมาจะมีรายการอะไรบ้าง ทั้งวิเคราะห์ข่าว บันเทิง เอนเตอร์เทนเมนต์ ไลฟ์สไตล์ มูเลเตลู ครบครัน 24 ชม. เราจะมีรายการวันละ 30 รายการ ปักยืนพื้น และจะเปิดตัวอีก 3-4 รายการ แต่ขออุบไว้ก่อน เซอร์ไพรส์แน่นอน” นายวิชญศักดิ์กล่าว

นายวิชญศักดิ์ กล่าวว่า รับรองว่า เป็นรายการที่คนรุ่นใหม่นิยมดู รายการที่มีความนิยมสูง ซึ่งนอกจากนี้ ยังจะมีการนำเสนอเนื้อหาของสื่อในเครือมติชนด้วย ไม่ว่าจะเป็นรายการ ‘ขรรค์ชัย-สุจิตต์ ทอดน่องท่องเที่ยว’ รายการของศิลปวัฒนธรรม รายการของมติชนทีวี มติชนสุดสัปดาห์ เส้นทางเศรษฐี เทคโนโลยีชาวบ้าน ก็จะมารวมอยู่ในสถานีนี้

“ให้หลากหลาย มีคุณภาพ ตลอด 24 ชม. คือเป้าหมายหลักของการเดินสู่เป้าหมาย 10,000 ล้านวิวในปีนี้ ไม่จำเป็นต้องดูในมือถือ อยู่บ้านก็เปิดทีวี ดูวิดีโอของเราได้” นายวิชญศักดิ์กล่าวทิ้งท้าย

ถัดมาเป็นช่วงการแถลงข่าว ShowCase โดยมี 5 พิธีกรรุ่นใหม่ของข่าวสดออนไลน์ ประกอบด้วย น.ส.ธัญญลักษณ์ วรรณโคตร หรือนัตตี้ น.ส.ณิชาภัทร สุสัตถา หรือลูกตาล น.ส.ปภัสรา เพ็ชร์ณรงค์ หรือพีช น.ส.อชริญา บุญชู หรือนุ่น และน.ส.ชุลีพร แก้วเฉลิม หรือแตงโม

ส่วนรายการของข่าวสดออนไลน์ที่น่าสนใจและแนะนำต้องชม เริ่มจากหมวดข่าวเข้มข้น มีรายการข่าวสดจุดเกิดเหตุ , ไลฟ์สตรีม , รีแคป , ข่าวสดShort , จุดเกิดเหตุเคสไซเบอร์

ถัดมาเป็นหมวดรายการสัมภาษณ์ร้อน วิพากษ์เผ็ด ประกอบด้วย อยากมีเรื่องคุย , ข่าวจบคนไม่จบ , สเปเชี่ยลเคส , เปิดไฟล์ไขคดี

หมวดรายการต่อมาเป็นไลฟ์สไตล์ ประกอบด้วย รายการ Into the Word , Thai Story รีวิวชีวิตต่างแดน , เปิดไพ่วาไรตี้ , มูเตลู และ In depth

หมวดรายการบันเทิงเสิร์ฟความแซ่บ มีรายการเม้าธ์ฉ่ำยำบันเทิง และบิวตี้ สุดท้ายเป็นหมวดรายการเจาะลึกวงการกีฬา มีรายการสดก่อนเกม และมิกซ์ โซน