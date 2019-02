นิโคล เผยภาพ วันเกิด ทิกเกอร์ พร้อมหน้าครอบครัว ล้างเท้า-กราบพ่อแม่ อบอุ่นเรียบง่าย(คลิป)

นิโคล เผยภาพ วันเกิด ทิกเกอร์ พร้อมหน้าครอบครัว ล้างเท้า-กราบพ่อแม่ อบอุ่นเรียบง่าย

อบอุ่นนิโคล-แมวฉลองวันเกิดทิกเกอร์ครบ 14 ปี – นิโคล เทริโอ โพสต์ภาพ ทารกน้อยในอดีต พร้อมแคปชั่นว่า “Happy 14th Birthday Tigger! รักที่สุดตั้งแต่วันแรกที่เจอ We love you so so so so much! #hbd14 #nikkitigger @aarontheriaults”

ก่อนจะโพสต์คลิป พ่อลูก พร้อมแคปชั่นว่า “He is standing on the sofa! #tiggersbday #giftfromDad @maew_chirasak_official @aarontheriaults” รวมทั้งมีคลิปพร้อมหน้ากับครอบครัวใหม่ของพ่อ แคปชั่นว่า “Happy Birthday to you, happy birthday to you @aarontheriaults @maew_chirasak_official @ajaree”

ครอบครัวร่วมร้องเพลงวันเกิด ให้ น้องทิกเกอร์ เป่าเค้ก ฉลองกันแบบเรียบง่าย พร้อมเปิดกล่องของขวัญ และภาพสุดซึ้ง น้องไทเกอร์ กราบแม่นิโคล พ่อแมว และภรรยาใหม่ของพ่อ

ขณะที่ พ่อแมว จิรศักดิ์ ก็โพสต์ภาพ น้องทิกเกอร์ ล้างเท้าให้พ่อแม่ในวันเกิด พร้อมแคปชั่นว่า “ทุกอย่างเริ่มต้นที่ความคิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเล่นดนตรีหรือการดำเนินชีวิต ในทางดนตรีลูกต้องคิดทำนอง แล้วร้องทำนองออกมาเพื่อดูว่าสิ่งที่คิดไว้นั้นมีเสียงเป็นอย่างไร จากนั้นจึงเล่นตามที่ปากได้ร้องทำนองนั้นไว้ เสมือนเป็นการตรวจสอบว่าคิดแล้วทำได้จริงไหม เรียกว่าเป็นกระบวนการ “สมอง-ปาก-มือ”

ในทางการดำเนินชีวิตก็เช่นกัน ลูกต้องมีความคิดที่โอบอุ้มไว้ด้วยคุณธรรม เมื่อลูกคิดดีการพูดจาก็จะดีเหมือนอย่างที่คิด และเมื่อพูดจาดีการกระทำก็จะดีเหมือนอย่างที่พูด หรือพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้น เรียกว่าเป็นกระบวนการ “คิด-พูด-ทำ”

เห็นไหมลูก ถ้าเริ่มต้นที่ความคิดดีๆ ทุกอย่างที่ตามมาก็จะดี จงหมั่นดูแล ประคับประคอง และระมัดระวังความคิดของตัวเองให้อยู่ในขอบเขตของความดีตลอดเวลา แต่พ่อเชื่อว่าทุกวันนี้ลูกก็ทำเช่นนั้นอยู่ และทำได้ดีมากด้วย พ่อภูมิใจในตัวลูกมากนะทิกเกอร์ สุขสันต์วันเกิดนะลูกรัก”