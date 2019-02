เดอะ ทอยส์ ปล่อยเอ็มวี “พูดไม่ออก” (Just Wonder) เผลอแพล็บเดียว ทะลุล้านวิว

เรียกได้ว่าเป็นศิลปินที่ทุกคนให้ความสนใจ และจับตามองมากที่สุดในโลกโซเชียลไปแล้ว สำหรับศิลปินมากความสามารถอย่าง The TOYS (เดอะ ทอยส์) หรือ ทอย-ธันวา บุญสูงเนิน สังกัดค่ายเพลง What The Duck (วอท เดอะ ดัก) เจ้าของรางวัล Best New Asian Artist Thailand จากยักษ์ใหญ่เวทีระดับเอเชียอย่าง MAMA Awards 2018 และเจ้าของเพลงฮิตติดหูคนทั้งประเทศที่สร้างปรากฏการณ์สั่นสะเทือนวงการเพลงมาแล้ว และไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงจนเป็นกระแสต่างๆ ตลอดเวลา

ล่าสุด หนุ่มทอย ก็กลับมาปล่อยเพลงใหม่อีกครั้ง ภายใต้คอนเซ็ปต์ปั่นๆ ตามแบบฉบับของทอยอย่างเพลง “พูดไม่ออก” (Just Wonder) ได้รับกระแสตอบรับจากแฟนเพลงทั่วประเทศ อย่างล้นหลาม เพราะเพียงปล่อยไม่กี่ชั่วโมง ยอดวิวก็พุ่งสูงทะลุล้านวิวเป็นที่เรียบร้อย เตรียมขึ้นอันดับ 1 เพลงที่คนพูดถึงมากที่สุดในเวลาไม่ถึง 12 ชั่วโมงอีกด้วย

มิวสิกวิดีโอนั้น ได้ เก้า-สุภัสสรา ธนชาต มาเป็นนางเอก โดยเนื้อหาของเรื่อง รับบทเป็นนักเรียนผู้หญิงคนเดียวที่เข้าไปเรียน ซึ่งในส่วนของความน่ารักนั้น พูดไม่ออก กันเลยทีเดียว

สามารถฟังและชมมิวสิควิดีโอเพลง “พูดไม่ออก” (Just Wonder) พร้อมกันได้แล้ววันนี้ทาง https://youtu.be/ieIRzixLvsE พร้อมติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของศิลปิน “The TOYS” ได้ทาง www.facebook.com/whattheduckmusic และ www.facebook.com/thisisthetoys

ขอบคุณรูปจากไอจี : supassra_sp