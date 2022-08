สุดเศร้า! แม่ ปุ๊กกี้ ปริศนา เสียชีวิตแล้ว เพื่อนสนิทร่วมอาลัย-ขอให้วิญญาณสู่สุคติ

วันที่ 2 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเฟซบุ๊ก Jenny Praisang ของ นางจารุพันธุ์ พรายแสง คุณแม่ของอดีตนักร้องสาวชื่อดัง ปุ๊กกี้ ปริศนา พรายแสง หรือ ปุ๊กกี้ ชาลาล่า ได้มีเพื่อนสนิทและคนรู้จักเข้ามาเขียนข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนางจารุพันธุ์เป็นจำนวนมาก

อาทิ “พี่ดำ ณ เวลานี้ก็ยังไม่อยากเชื่อเลยพี่จากไปแล้ว ช็อกสุดๆ แอบน้ำตาไหลนิดๆ อึ้งเลยเพราะพี่เพิ่งโทรมาคุยวันสองวันนี่เอง น้ำเสียงปกติไม่มีแววอะไรเลย น้ำเสียงก็มีความสุขดี คนเราก็มีหลายมิติแล้วแต่ใครจะคิดแต่มิติที่พี่ดำมอบให้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมาตลอดหลับให้สบายนะคะพี่ ไม่ทุกข์ไม่เหนื่อยแล้ว ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคะ 😔🤎🤍”

“ในนามของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของพี่ดำของพวกเรา ขอขอบคุณที่พี่ได้ช่วยเหลือและมีความเมตตากับทางโรงเรียนมาโดยตลอด ขอให้ดวงวิญญาณของพี่จงไปสู่สุคติและได้อยู่ใกล้กับพระเจ้าแล้วนะคะ”

“ผมเพิ่งทราบข่าวการจากไปของพี่ดำจากโพสต์ของพี่ๆ หลายท่านในเฟซบุ๊ก ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ดำด้วยอีกคนนะครับ 😢 พี่ดำยังกรุณาส่ง message มาทักทาย อวยพรวันเกิด ให้กำลังใจ แนะนำผมเสมอมา ทั้งในช่วงโควิดและช่วงที่ออสเตรเลียเพิ่งเปิดประเทศเมื่อไม่นานมานี้เอง ขอให้พี่ดำหลับให้สบาย มีความสุขอันเป็นนิรันด์อยู่ในสวรรค์ตลอดไปเลยนะครับ RIP 🙏🌷🦘”

“ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพรายแสง ในการสูญเสียแม่ดำ บุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัว Heaven is calling you home, my dearest God Mother❤️ขอบคุณม่ามี๊สำหรับความรัก ความห่วงใย ตั้งแต่วันแรกที่พบกันในวันที่ต้องเผชิญโลกใหม่โดยลำพังในต่างแดน ม่ามี๊เมตตาดูแลห่วงใย เป็นที่ปรึกษา สถานะ ไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่เพื่อน ไม่ใช่คนรู้จัก แต่ใส่ใจเสมือนลูกคนหนึ่ง วันนี้เราจากกันเพียงร่างกาย แต่ความรักความเมตตา ยังอยู่ในความทรงจำของน้องและครอบครัวเราเสมอ🙏”

สำหรับ นางจารุพันธุ์ พรายแสง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 โดยพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมจัดขึ้น ที่ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต วัชรพล ในขณะที่ ปุ๊กกี้ ลูกสาว ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ ในคดียาเสพติดและฟอกเงิน หลังถูกจับพร้อมกับแฟนหนุ่ม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562