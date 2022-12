โมเมนต์สุดพิเศษ ปาร์ตี้งานแต่ง แป้ง-อรจิรา สวย หรู เรียบง่าย ริมชายหาด

โมเมนต์สุดพิเศษ / มี น้องเลอา วัย 1 ขวบ เป็นโซ่ทองคล้องใจ สำหรับนักแสดงสาว แป้ง อรจิรา กับสามี ไลโอเนล ลี นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวสิงคโปร์ ที่ทั้งคู่มีความรักที่มั่นคงต่อกัน แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้มีโอกาสจัดงานเลี้ยงฉลองแต่งงาน

และล่าสุดวันที่แสนสวยงามก็มาถึง เมื่อทั้งคู่จูงมือกันจัดพิธีวิวาห์ พร้อมกับปาร์ตี้อย่างสนุกสนานท่ามกลางญาติสนิท และเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการบันเทิง ที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างชื่นมื่น ริมชายหาดทะเลภูเก็ต

โดยงานนี้มีภาพสายๆ ออกมาให้เห็นกันอย่างมากมาย โดยเฉพาะในไอจีของเพื่อนสาวคนสนิท วุ้นเส้น วริฒิพา ที่ได้โพสต์อวยพรเพื่อนผ่านไอจี vjwoonsen The most beautiful bride @pang_ornjira ✨🤟🏻 no matter how challenging or difficult I will support you through good and bad times I will be there beside you forever 🤟🏻🤟🏻

และ เมย์ พิชนาฏ ที่ร่วมอวยพรด้วยเช่นกัน maypitchy วันของแป้ง♥️ @pang_ornjira

I hope your love lasts forever. Congratulations on your beautiful wedding.

ขอบคุณรูปจากไอจี