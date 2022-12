เบิร์ด เทคนิค โพสต์ถึง แตงโม หลังครบ10 เดือนที่จากไป

เป็นเวลา 10 เดือนแล้ว กับการจากไปตลอดกาล ของนางเอกสาว แตงโม นิดา หรือ แตงโม ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ ซึ่งเธอได้เสียชีวิตในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

ล่าสุด เบิร์ด เทคนิค แฟนนุ่มของสาว แตงโม นิดา ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่ พร้อมข้อความสั้นๆ ในวันคริสมาต์ ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัว โดยระบุข้อความว่า “Merry Christmas na beby

I love you so much #stonerbkk #greenmanmelon #sweeteyessociety #forever #รักตลอดไป”

ทางด้านด้านน้องสาวคนสนิทอย่าง โม อมีนา ก็ได้ออกมาโพสต์รูปคู่กับ แต่งโม ลงในอินสตาแกรม พร้อมข้อความสั้นๆ ว่า “รักพี่ตลอดไป คิดถึงตอนที่พี่มาอ้อนแบบนี้เนอะ 10m”