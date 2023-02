ถึงกับมีคนกรี๊ดน่ารักทั้งคู่อ่ะยังไง แห่ลุ้นรักใหม่ อั้ม พัชราภา ดินเนอร์ ไฮโซนิน ถามกันรัวๆ หวานใจหรือเปล่า กองเชียร์ก็มา

เลิกราจากรักครั้งล่าสุดที่คบหากันนาน 5 ปี นางเอกซุปตาร์ อั้ม พัชราภา ก็ขอมูฟออนใช้ชีวิตโสดท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ ช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ไม่เหงา ได้ดอกไม้ช่อโตไม่ใช่น้อยแถมมีแฟนคลับนำรถห่อรักมาหาอย่างอบอุ่น

แต่ล่าสุดมีคนไปส่องอินสตาแกรม เห็น อั้ม พัชราภา ร่วมดินเนอร์กับไฮโซหนุ่ม นักธุรกิจเจ้าของกิจการโรงแรม ไฮโซนิน ชนินทร์ ที่ร้านโอมากาเสะสุดหรู แม้จะมีเพื่อนๆไปด้วย แต่ฝ่ายชายนอกจากโพสต์ภาพลงสตอรี่ไอจี และได้โพสต์ภาพลงฟีด พร้อมแคปชั่นว่า

Nice catching up with you guys and enjoying great food. Thx @shibui_omakase for a lovely dinner and wonderful evening

งานนี้ก็มีหลายคนแอบจับตา ลุ้นอยากให้นางเอกซุปตาร์มีรักใหม่ บ้างก็เข้ามาคอมเมนต์ถามโพล่งกลางไอจีกันเลยบ้างก็ลุ้นว่าเป็นแฟนใหม่อั้มหรือเปล่า บ้างก็ถึงกับกรี๊ด แถมงานนี้ก็มีกองเชียร์ด้วยอีกต่างหาก อาทิ กรี้ดด , เชียร์เลยคะคุณนิน , แฟนใหม่พี่อั้มหรือคะ , อะยังไง , น่ารักทั้งคู่เลยคะ , จิ้น , ยังไงน่ะ , รักพี่อั้มมากค่ะ เป็นต้น