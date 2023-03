วงเค-ป๊อปมาแรง NCT DREAM (เอ็นซีที ดรีม) จัดเต็มโชว์สุดพลัง คอนเสิร์ตใหญ่ NCT DREAM TOUR ‘THE DREAM SHOW2 : In A DREAM’ in BANGKOK

NCT DREAM (เอ็นซีที ดรีม) แสดงพลัง พร้อมพา NCTzen DREAM (เอ็นซีทีเซ็น ดรีม : ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) เข้าสู่ดินแดนแห่งความฝันเหนือจินตนาการ ในคอนเสิร์ต NCT DREAM TOUR ‘THE DREAM SHOW2 : In A DREAM’ in BANGKOK (เอ็นซีที ดรีม ทัวร์ ‘เดอะ ดรีม โชว์2 : อิน อะ ดรีม’ อิน แบงค็อก)

โดย NCT DREAM ได้พิสูจน์ถึงการแสดงที่อัปเกรดมากขึ้น และการจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในสเกลที่ใหญ่ขึ้นอย่าง อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ทั้งหมด 3 รอบการแสดง ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 ซึ่งได้รับผลตอบรับอันท่วมท้นจากแฟนคลับชาวไทย จนทำให้บัตรเข้าชมคอนเสิร์ตทั้ง 3 รอบการแสดง หมดทันทีที่เปิดจำหน่าย รวมผู้ชมทั้งสิ้นกว่า 35,000 คน

โดยผู้จัดอย่างบริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด ต้อนรับแฟนคลับ NCTzen DREAM ตั้งแต่เริ่มก้าวเข้าสู่พื้นที่จัดงาน ด้วยโซนกิจกรรมมากมาย ทั้งการถ่ายรูปกับแบนเนอร์ศิลปินขนาดใหญ่ และโฟโต้ บูธ ให้ได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก

นอกจากนี้ งานแถลงข่าวได้จัดขึ้นก่อนการแสดงคอนเสิร์ต รอบวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลาประมาณ 16.00 น. ณ ห้องประชุม วีนัส 3-4 อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 ซึ่ง NCT DREAM ร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ รวมถึงความสำเร็จในฐานะ ‘Triple Million Seller’ หรือศิลปินที่มียอดขายอัลบั้มกว่า 3 ล้านชุด ถึง 2 ครั้งติดต่อกัน และแผนการในอนาคต

โดยหลังจากนี้ พวกเขากำลังจะมีเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ กว่า 15 เมือง ทั้งในยุโรป, อเมริกา และเอเชีย ตอกย้ำความนิยมระดับโลกอันแข็งแกร่ง พร้อมประกาศถึงการเริ่มต้นของยุค NCT DREAM

ดินแดนแห่งความฝันของคอนเสิร์ต THE DREAM SHOW2 : In A DREAM เปิดฉากขึ้นด้วยดนตรีอินโทรอันเร้าใจและเลเซอร์สุดอลังการ พร้อมการปรากฏตัวของ NCT DREAM ในเพลงแดนซ์ ฮิปฮอปจังหวะคึกคักติดหู Glitch Mode พาทุกคนอยู่ในโหมดตกหลุมรักพวกเขา แล้วระเบิดพลังกันต่อในเพลง Countdown (3, 2, 1) และ STRONGER ก่อนเร่งระดับความร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ กับเพลงฮิต ทั้ง Hot Sauce, Beatbox, Hello Future, We Go Up และพาเหรดสุดมันส์ในช่วงเมดเลย์เพลง Diggity’, ‘Ridin’, BOOM ที่พาทุกคนเต้นตามกันอย่างสนุกสนาน

ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีช่วงซีรีส์เพลงความรักแรกของ NCT DREAM อย่าง My First and Last, Bye My First…, Love Again และ To My First รวมถึงการแสดงแบบยูนิต ในเพลงบัลลาดซึ้งๆ อย่าง Sorry, Heart โชว์เสียงร้องอันไพเราะของ RENJUN (เหรินจวิ้น) HAECHAN (แฮชาน) และ CHENLE (เฉินเล่อ)

ตลอดจนเพลงแร็พเท่ๆ อย่าง Saturday Drip ของ MARK (มาร์ค) JENO (เจโน่) JAEMIN (แจมิน) และ JISUNG (จีซอง) โดยพวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงการรวมพลังอันยอดเยี่ยม ผ่านการแสดงที่ทุกคนสามารถเพลิดเพลินไปกับสีสันทางดนตรีและเสน่ห์อันหลากหลายของ NCT DREAM ได้อย่างเต็มที่

ทางด้านแฟนคลับ NCTzen DREAM ที่นอกจากจะส่งพลังบวกให้ NCT DREAM ผ่านเสียงเชียร์กระหึ่มตลอดทั้งคอนเสิร์ตแล้ว ยังได้บอกรักพวกเขาผ่านแฟนโปรเจ็กต์ต่างๆ ทั้งการถือกระดาษรูปหัวใจทั่วทั้งฮอลล์ และป้ายที่มีความหมายดีๆ อย่าง 7DREAM คือ การรอคอยที่คุ้มค่าที่สุด, ช่วงเวลาที่ได้อยู่กับ 7DREAM คือ ช่วงเวลาที่แสนวิเศษ, พวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป ขอบคุณนะ 7DREAM และ ในอนาคต มาเติมเต็มความฝันด้วยแสงสีเขียว ณ สถานที่ที่ใหญ่ขึ้นกันเถอะ

แถมท้ายในช่วงเซอร์ไพรส์ดับเบิ้ลอังกอร์ ที่พวกเขาขึ้นเวทีอีกครั้งพร้อมเพลงรีเมกจากผลงานล่าสุด Candy ที่มีทั้งความน่ารัก สดใส ถูกใจทุกเพศทุกวัย ก่อนเดินขอบคุณแฟนๆ อย่างทั่วถึงบนเวทีที่ถูกออกแบบให้มีทางเดินเพื่อความใกล้ชิดกับผู้ชมมากกว่าเดิม ปิดฉากคอนเสิร์ตที่เป็นเหมือนกับช่วงเวลาแห่งความฝันกว่า 2 ชั่วโมง 30 นาที กับ 25 บทเพลง เชื่อมโยงจินตนาการของ NCT DREAM และ NCTzen DREAM เข้าไว้ด้วยกันอย่างน่าประทับใจ