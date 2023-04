ใหม่ดาวิ สวมชุดสุดต้าน แขนยาว-ขายาว ปิดมิดชิด แฟนคลับไม่หวงหรอกเนอะ

ใหม่ดาวิ เผยชุดสุดต้าน / บินลัดฟ้าไปไกลถึงลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถ ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประกาศรางวัล “The 36th Huading Awards” ในฐานะผู้เข้าชิงรางวัล Best Global TV Series Leading actress จากเรื่องจังหวะหัวใจนายสะอาด(You are my heart beat) และสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวมาได้สมใจ

ใหม่ ได้เขียนบรรยายความรู้สึกไว้ว่า ✨🙏🏻I am so honored to be receiving this award tonight! Thank you, Thank you soo much! First, I’d like to thank Huadingawards and everybody who voted for me and a great big thank you to all of my fans.

I’m so happy that I could make a difference on screen and I will continue to keep telling stories that reflect courage, bravery and my beautiful Thai culture. สร้างความปลาบปลื้มให้กับแฟนๆ ชาวไทยอย่างมาก

แต่อย่างหนึ่งที่ถูกจับตาและจะไม่พูดถึงไม่ได้เลย นั่นคือแฟชั่นเสื้อผ้าที่สวมใส่ ทั้งเดรสยาวสีน้ำเงินฟรุ้งฟริ้งในวันรับรางวัล หรือชุดเสื้อรัดรูปกับกระโปรงฟ้าปล่อยชายยาว แต่ต้องมาสะดุดกับชุดที่ดูแสนจะเรียบร้อยสุดหรู จากแบรนด์ดัง ทั้งเสื้อเชิ้ตแขนยาว สวมทับด้วยสูทสุดโก้ กับกางเกงที่เรียกว่าไม่มีสิ่งใดมาต้านได้

สาวใหม่ได้โพสต์รูป-คลิป พร้อมกับข้อความลงในไอจีไว้ว่า “🤭เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแฟนคลับไม่หวงหรอกเนอะ🤣”