กรี๊ดสนั่นลอนดอนหวานหนักมากแจกความสวีตข้ามประเทศ พลอย เฌอมาลย์ เปิดรูปคู่ โต้ง แฟนๆกรี๊ดลั่น ส่องหน้าจอมือถือยิ่งกรี๊ดสลบ

ภาพที่รอคอย คู่รักแห่งปีอีกคู่ หลังเปิดตัวชัดเจน แถมแฟนเก่าก็ร่วมยินดีกับรักครั้งนี้ สำหรับนักร้องหนุ่ม โต้ง ทูพี และ นางเอกตัวมัม พลอย เฌอมาลย์ ที่ล่าสุดทั้งคู่ก็บินไปอังกฤษ ก่อนสาวพลอยจะหย่อนภาพชวนกรี๊ดให้แฟนๆได้กดไลก์สนั่น

โดย พลอย โพสต์ภาพกับหวานใจ โต้ง ทูพี พร้อมแคปชั่นน่ารักๆเหมือนรู้ใจแฟนคลับด้วยว่า “ยูปคู่วววว” โดยหนุ่มโต้งก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งอิโมจิเข้ามาทันที ขณะที่คนบันเทิงก็คอมเมนต์แซวกันรัวๆ อาทิ บุรินทร์ ส่งเป็นอิโมจิรอยจูบ และคำว่า Kiss , คารีสา ก็คอมเมนต์เตรียมไปเจอกันด้วยว่า See you in 2 days mommyyyy and friends เป็นต้น

ด้านแฟนคลับไม่ต้องห่วงกรี๊ดกันลั่น แถมมีบางคนไปโฟกัสหน้าจอมือถือหนุ่มโต้ง ตาดีเห็นเป็นรูปคู่ยิ่งกรี๊ดหนัก อาทิ “กรี๊ด กรี๊ดดังๆ รูปคู่ที่รอคอย เช้าที่สดใส มือถือแดดดี๊หน้าจอรูปคู่เปิดตัวด้วยค่ะ หวานมากกกกกก ดีต่อใจ” , คุณโต้งงงง ทำบุญด้วยอะไรค้าาาา #คุณมัมสวยมีเสน่ห์มากกก , กี้ดดดดดดดดดด รรรรรรรรรรูปคู่มาแล้ว #ลอนดอนหวานมาก , คุณมัมน่ารักที่สุดดดด ในที่สุด ในที่สุดดดดดดดดดดดดดดดด สิ่งที่รอคอย กรี๊ดดดดดดดดดดด เป็นต้น