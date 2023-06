แห่แชร์คลิปลั่นสายตาหลอกกันไม่ได้กันเลยทีเดียว เซอร์ไพรส์ไม่ไหวแล้ว แอฟ ทักษอร ร่วมแฟนมีต นนกุล วันเกิด เผยความรู้สึก แฟนๆกรี๊ดทั้งงาน

นอกจาก แอฟ ทักษอร จะโพสต์อวยพรวันเกิด นน นนกุล หรือ ชานน พระเอกหนุ่มรุ่นน้องคนสนิท “Wishing you nothing but the best HBD ! @nonkul ขอให้ถอนหายใจน้อยลง หัวเราะเยอะขึ้นนะคะ”

แถมในงาน “Level Up by NONKUL” ณ Grand Hall , True Digital Park แฟนมีตติ้ง นนกุล ฉลองวันเกิด 27 ปีกับแฟนๆ นอกจากมีคนสนิทวงการบันเทิงมาร่วมกันสนุกสนาน ปรากฏว่า แอฟ ทักษอร ก็มาเป็นแขกเซอร์ไพรส์เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นด้วย โดย นนกุล เองก็ยิ้มแป้นเลย โดยบรรยากาศชวนฟิน นนกุล ชวน แอฟ เล่นเกมทายใจ

โดย แอฟ ยังได้เผยความรู้สึก ตื่นเต้น ดีใจที่ได้เป็นส่วนร่วมในงานวันนี้ด้วย เชื่อว่าปีนี้น่าจะเป็นวันเกิดที่นนมีความสุขมากๆ ที่ได้มาเฉลิมฉลองกับทุกคนและแฟนคลับที่น่ารักทุกๆ คน แอฟก็ดีใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้ด้วย แฮปปี้เบิร์ธเดย์อีกรอบด้วย ขอให้เป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไป

ท่ามกลางโมเมนต์ฟินกระจาย ที่แฟนๆแห่แชร์ คลิป ในโลกโซเชียล จิ้นกันหนัก อาทิ ใช่ ต้องใช่แน่ๆ สายตานนกุลซิ , สายตาหลอกกันไม่ได้นะ , ทำไมเราเขิน , แอฟน่ารักจังเหมือนเด็กมาก , น้องแอฟกับนนกุลหน้าเหมือนกัน , ถ้าแอฟกะนนกุลเชียร์นะ เป็นต้น (คลิป)