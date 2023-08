GIVE IT TO ME เพลงสากลเพลงแรก MATCHA พร้อมท่าเต้นสุดแซ่บ ให้ได้เต้นคัพเวอร์ทั่วเมือง ในสไตล์เพลงป็อปบีทสนุก มีกลิ่นอายและ Element ดนตรี R&B – Rap

การันตีความอินเตอร์ความปังไม่หยุด สำหรับศิลปินสาวป็อปไอคอน MATCHA (มัจฉา โมซิมันน์) ค่าย White Fox ในเครือ GMM Grammy หลังจากปล่อย COMPLICATED, Just One Night, Closer ใน EP2 ANGELOGY (แองเจลโลจี) มาให้ได้แซ่บอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดปล่อย MV เพลงซิงเกิลที่ 4 “GIVE IT TO ME” เป็น 1st OFFICIAL ENGLISH SINGLE (เพลงสากลเพลงแรก) ของ MATCHA พร้อมท่าเต้นสุดแซ่บสุดสับให้ได้เต้นคัพเวอร์ทั่วเมืองกันอีกครั้ง ในสไตล์เพลงป็อปบีทสนุก มีกลิ่นอายและ Element ดนตรี R&B – Rap

เป็นเพลงที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความหวือหวา เย้ายวนของผู้หญิงมั่นใจ กล้าที่จะพูดและแสดงออก ทั้งในเรื่องความสัมพันธ์และสิ่งที่ตัวเองต้องการ ส่วนในเรื่องของการทำเพลง “GIVE IT TO ME” ก็ยังคงเป็นทีมเพลง Global อย่าง The Kennel มา Produce ที่รับประกันความเปรี้ยวโมเดิร์นของซาวนด์ดนตรียังคงอยู่แน่นอน

‘มัจฉา’เผยว่า “เพลงนี้ชื่อว่า GIVE IT TO ME เป็นเพลงสากลเต็มๆ เพลงแรกของฉานะคะ ซึ่งเนื้อหาของเพลงจะค่อนข้างสนุก แล้วก็มีความขี้เล่นนิดนึงค่ะ เป็นเพลง สไตล์ Pop R&B บีทค่อนข้างสนุกมากๆ แล้วก็ท่าเต้น แซ่บมากๆ เลย อยากให้ทุกคนเต้นตามกันค่ะ มี Dance Challenge ด้วยนะคะ สําหรับMVเพลงนี้แฟชั่นจัดเต็มเช่นกันค่ะ มี 4 ลุค นะคะ และก็มีความแซ่บขึ้นทุกวันค่ะ (หัวเราะ)”

“เนื้อหาของMV ในซีนเปิดที่อยู่ในอวกาศ Represents ว่าเหมือนอยู่ใน Universe ฉานะคะ และก็จะมีการโยงพวก Symbol ขี้เล่นๆ อย่างเช่น กล้วย, กระต่าย ค่ะ แต่สิ่งที่ชัดเจนมากสําหรับ MVนี้ก็คือท่าเต้น เพราะว่าท่าเต้นค่อนข้างสตรอง แล้วก็สนุกมาก บอกเลยว่าเต้นคือเหนื่อยสุดๆ แต่ท่ามันน่ารักเสียวๆ มากเลยค่ะ (หัวเราะ) ฉาจะรอดูท่าเต้นของทุกคนนะคะ”

และสำหรับเพลง GIVE IT TO ME ของ MATCHA ก็จะมี Collaboration Show เต็มรูปแบบครั้งแรก บนเวที KKBOX Music Awards ครั้งที่ 18 ณ เมืองเกาสง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในวันที่ 2 กันยายน 2566 บอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์จัดเต็มแซ่บสุดอย่างแน่นอน!! ติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : whitemusicrecord, IG @whitemusic @matcha_cha

MV : “Give It To Me” https://www.youtube.com/watch?v=2are3YaCytQ