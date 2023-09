คนบันเทิงแห่ร่วมแสดงความยินดี เพื่อนสุดภูมิใจ ปู่ไพวงษ์ คุณพ่อหวานใจ ก็ร่วมคอมเมนต์ยินดีด้วยกลางไอจี หลังนางเอกสาว มิ้นต์ ชาลิดา ประกาศข่าวดี

นางเอกสาว มิ้นต์ ชาลิดา โพสต์ภาพในชุดครุยสวยสง่า พร้อมแคปชั่นแจ้งข่าวน่ายินดีด้วยว่า “จบโทแล้วจ้าาา พรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะ #ปริญญาโทจ๋าชาลิดาจบแล้ว” คุณพ่อของหวานใจ ภูผา เตชะณรงค์ อย่างคุณปู่ไพวงษ์ ของน้องปีใหม่ ก็คอมเมนต์ร่วมยินดี Congratulations รวมทั้งพี่สาวหวานใจคนในครอบครัวของบ้านแฟนหนุ่มก็ร่วมยินดีเช่นกัน

ขณะที่คนบันเทิงจำนวนมากที่ร่วมยินดี อาทิ นนกุล , หน่อย บุษกร , นก จริยา หรือ ใหม่ ดาวิกา เพื่อนซี้ ก็คอมเมนต์ร่วมยินดีสุดภูมิใจในตัวเพื่อนด้วยว่า So proud of you, my friends I know you work so hard for this and is paid off congratulation for your success see you soon เป็นต้น

โดยล่าสุดวันนี้ (24 ก.ย.66) ก็มีภาพแฟนคลับและคนสนิทที่หอบดอกไม้และของขวัญไปร่วมยินดีกับสาวมิ้นต์ ซึ่งเรียนจบระดับปริญญาโท หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากคว้าปริญญาตรีจากคณะ IBM บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด