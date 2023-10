พีพี-บิวกิ้น ตอกย้ำความปัง คว้ากันคนละรางวัล TikTok Awards Thailand 2023

ARTIST OF THE YEAR ได้แก่ Billkin_entertainment ( บิวกิ้น – พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล)

CELEBRITY OF THE YEAR ได้แก่ Jamesspmk ( เจมส์ – ศุภมงคล วงศ์วิสุทธิ์)

VIRAL SONG OF THE YEAR ได้แก่ เพลง Fire boy – PP Krit ( พีพี – กฤษฏ์ อำนวยเดชกร)

LIVE STREAMER OF THE YEAR ได้แก่ Pupey 1703 (ปูเป้ – ขวัญหทัย)

INTERNATIONAL SONG OF THE YEAR ได้แก่ เพลง Seven – Jungkook (จองกุก)