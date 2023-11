แบมแบม GOT7 ประกาศลั่น ! เบื่อพวก แอนตี้แฟน เต็มทน เตรียมไล่ล่า เอาผิด จ่อฟ้องหมด ไม่สนว่าอยู่ประเทศอะไร เตรียมรอดูได้เลย

แม้จะไม่ใช่เรื่องที่เป็นปกติแต่ก็ต้องยอมรับว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะมากหรือน้อยมักจะต้องโดนถ้อยคำปรามาสว่าร้าย ทั้งในเรื่องจริงและไม่จริง

ยิ่งในปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกสังคม คนดังหลายคนก็เปรียบเสมือนที่ระบายอารมณ์ของชาวเน็ต ที่นึกอยากจะด่า จะว่า หรือจะแสดงความคิดมุ่งร้ายอย่างไรก็ได้

“แบมแบม” GOT7 หรือ แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล เอง ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนถ้อยคำว่าร้ายจากชาวเน็ตมาตลอดตั้งแต่เดบิวต์จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 9 ปี

จากเด็กน้อยอายุ 17 กระทั่งกลายเป็นชายหนุ่มอายุ 26 แบมแบม ผ่านหลาย ๆ เรื่องราวดราม่ามาเยอะมาก โดยเฉพาะดราม่าจากชาวเน็ตไทย ที่พิมพ์อะไรไปก็อาจลืมนึกไปว่า แบมแบม อ่านภาษาไทยออก แต่เจ้าตัวก็ไม่เคยออกมาตอบโต้ถ้อยคำรุนแรงเหล่านั้นเลยสักครั้ง

@BAMBAMxABYSS can you really do something about these people talking shit about me and made fake news

i’m for real sick of it and can’t take it anymore

and whoever got a problem with me

yall wait for the last episode

— BamBam (@BamBam1A) November 6, 2023