ครบ 1 เดือนหลังอัพหน้าใหม่ แม้ยังบวมอยู่ สวยเด็กลงไปอีก นิโคล เทริโอ เปิดหน้าหลังศัลยกรรม ย้อนวัยครบชุด โนฟิลเตอร์

ปกติก็ได้ชื่อว่าหน้าเด็กอยู่แล้ว นิกกี้ นิโคล เทริโอ ล่าสุดโพสต์คลิป (ชมคลิป) อวดหน้าล่าสุดหลังไปอัพความสวย ศัลยกรรมย้อนวัยเลข 5 ให้กลับมาหน้าเด็กลงไปอีก พร้อมเผยว่า

“ครบ 1 เดือน หลังทำศัลยกรรมย้อนวัยครบชุดกับคุณเอ๋ และ รพ. NANA ยังบวมอยู่นะคะ ฝากติดตามนะคะ

1 month after surgery…still some swelling…..looking forward to complete recovery @nanahospital.th @aey_surgery”

เรียกว่าในวัย 51 ทำเอาคนแห่ชมสวย ย้อนวัยเรียก น้องกี้ แล้ว พร้อมทั้งตอบคำถามใช้ฟิลเตอร์ไหม ทำอะไรมาบ้าง นิโคล ก็ตอบว่า ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ด้วย