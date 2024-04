แฟนปลื้มใจ “ม๊าจุ๋ม” ออกมาไลฟ์สดเล่า ‘แบมแบม’ ตั้งใจอยากขายบัตรคอนเสิร์ตเริ่มต้นแค่ 500 บาท อยากให้คนไม่มีได้มาดูสักครั้ง

“ม๊าจุ๋ม” คุณแม่ของหนุ่ม “แบมแบม” ได้ออกมาไลฟ์สดคุยกับ อากาเซ่ ชาวไทย ถึงเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่ของลูกชายที่กำลังจะมาถึง อย่าง “2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR ENCORE

[AREA 52] in BANGKOK Presented by Xiaomi”

โดย ม๊าจุ๋ม เล่าว่า ตอนแรก แบมแบม อยากตั้งราคาบัตรให้ทุกคนเข้าถึงได้มาก ๆ อยากให้คนที่ไม่เคยดูคอนเสิร์ตได้มาดู เลยจะตั้งราคาบัตรเริ่มต้นที่ 500 บาท ซึ่งเป็นราคาที่หาได้ยากในคอนเสิร์ตของศิลปินต่างประเทศ

แต่ด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทำให้ แบมแบม ตั้งราคาบัตรได้ถูกสุดเพียง 1,000 บาท ซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากอยู่ดี เพราะในปัจจุบันคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีมักเริ่มต้นที่ 2,000 – 2,500 บาท

ทำทั้งแฟนคลับและไม่ใช่แฟนคลับที่ได้รับรู้เรื่องราวเบื้องหลังนี้ ปลื้มปริ่มกับน้ำใจของ แบมแบม ที่สู้เพื่อแฟน ๆ จริง ๆ ทั้งกรณีเคยออกมาตำหนิผู้จัด เรื่องการขายบัตร – การจัดการเวที หรือ ขายสินค้าที่ระลึกคุณภาพดีในราคาจับต้องได้

เรียกว่าสร้างมาตรฐานได้อย่างดีเยี่ยม ใครเป็นแฟนคลับของหนุ่ม แบมแบม ก็ยืดอกได้อยากภาคภูมิว่า ศิลปิน เอาใจใส่และรักแฟนคลับมากจริง ๆ