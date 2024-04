อากาเซ่ว่าไง? ‘แบมแบม GOT7’ ทำถึงมาก ออกแบบ ‘กางเกงช้าง’ ให้แฟนคลับ จับจอง ตอบโจทย์ใส่สบาย ไปคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ไทย

เรียกว่าอีกนิดเดียวเหล่าหัวใจเขียว อากาเซ่ ก็จะได้พบศิลปินเกาหลีสายเลือดไทย ‘แบมแบม กันต์พิมุกต์’ หรือ ‘แบมแบม GOT7’ ที่เตรียมกลับมาปิดคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ “2023-2024 BamBam THE 1st WORLD TOUR ENCORE (อังกอร์) [AREA 52] in BANGKOK” รอบสุดท้ายสุดยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทย ในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้แล้ว

โดยในครั้งนี้ ‘แบมแบม’ ยังจัดใหญ่ ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน เพื่อให้สมกับไทยแลนด์แดนเมียหลวง พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ “ซึลกิ” แห่งวง Red Velvet ที่มีผลงานร่วมกับแบมแบม ในเพลง Who Are You อีกด้วย

ไม่เพียงแค่นั้น ที่พิเศษสุด ๆ คือ แบมแบม ได้เปิดตัวสินค้าสำหรับคอนเสิร์ตอังกอร์ครั้งนี้ กับกางเกงช้างลายที่ออกแบบเอง พร้อมทวิตบอกแฟนๆ ว่า “จะได้ลงหลุมกันสบาย ๆ”

อย่างไรก็ดี กางเกงช้างแบมแบม ราคาตัวละ 520 บาท มีทั้งหมด 4 ขนาด จะเปิดให้ Pre-order กันในวันนี้ 12 เมษายน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.imethai.com

และไปรับสินค้าได้ที่หน้าคอนเสิร์ต โดยจะไม่มีการเปิดขายหน้าคอนเสิร์ตแม้แต่อย่างใด