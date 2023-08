บอยกรุ๊ปแห่งวงการ T-POP “PERSES” 5 หนุ่มสุดฮอต จั๋ง-เน–กฤติน-ปาล์ม-ปลั๊กกี้ เล่าเส้นทางฝันสู่บอยกรุ๊ป รายการ เรื่องจริง NIGHT LIFE เวลา 22.30 น. ช่อง 7HD

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3



07.25 น. เปรี้ยวปาก จอย-เต๋อ พาไปมูที่ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขกสี ขอพรเสร็จเดินข้ามถนนมาเจอกับ ร้านอร๊อยอร่อย ที่มีเมนูอร่อยสมชื่ออย่างเมนู มัสมั่น ที่ดังไกลไปจนถึงญี่ปุ่น ปิดท้ายด้วยขนมอร่อยๆ ที่ ร้าน A Pink Rabbit + Bob



20.05 น. ซุปตาร์เวลานอก ออกัส-น้ำฟ้า เปิดศึกเจ้าแห่งเกมส์วิบาก สู้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน ผลัดกันป่วนอีกฝ่ายไม่มีพัก



20.30 น. กรงดอกสร้อย หมอภาส อาสาเป็นตัวแทนมาทำงานให้กระทรวงเพื่ออยากหนีจาก สร้อยฟ้า สร้อยอินทนิล กำลังไปได้ไกลกับงานตัดผ้าเย็บผ้า แต่ดันเจอโจรฉกกระเป๋าแทงจนได้รับบาดเจ็บ หมอภาสรักษาไว้ได้ทัน

22.40 น. แชนแนลทรีมูฟวี่ส์ ภ.วิ่งสู้ฟัด (ภาคพิเศษ) :Crime Story หัวหน้าหง อุทิศชีวิตให้กับการเป็นตำรวจ แต่เขากลับถูกทำให้ผิดหวังในด้านการงาน ประกอบกับชีวิตส่วนตัว หงได้ตกหลุมรัก กาก้า สาวคาบาเร่ต์ จนทำให้ภรรยาจากเขาไป หงจึงผันชีวิตตัวเองมาเป็นมิจฉาชีพ นักสืบเฉิน ถูกส่งตัวมาให้ทำลายแผนการนี้

ช่อง 5



09.30 น. คนไทยหัวใจไม่ท้อ อู ภาณุ พามาพบกับ เอิร์น-อรนภัส บุญอนันตพัฒน์ เจ้าของแบรนด์นิรันดร์ ทายาทโรงงานทอผ้าที่มีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม และได้ไอเดียมาจากการเห็นพวงหรีดในงานศพ แล้วนำไปคิดต่อยอดนำผ้าหอศพมาทำเป็นพวงหรีด

ช่อง 7HD

09.10 น. ร้องข้ามเวลา ไอซ์ พิทยารัตน์ ปะทะผู้ท้าชิงหนุ่มรุ่นใหญ่ ปู ธีระศักดิ์ หรือที่รู้จักกันในนาม ปู พันหน้า ศึกครั้งนี้มาพร้อมเพลงสนุกๆ เอาใจคนรักการเต้นและพี่น้องชาวอีสานโดยเฉพาะกับ 2 เพลงฮิตต่างยุค คารถแห่…แววับ และ สาวอีสานรอรัก



14.30 น. ฟ้ามีตา ตอน “งมงาย” เรื่องราวของคนที่ไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่หมกมุ่นงมงายขอเลขเด็ดเพื่อหวังรวยทางลัด และคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระ ถ้าอยากรวยก็ทำงานหาเงินด้วยตัวเอง จนไม่สนใจว่าเขาอาจจะแค่ต้องการหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแค่นั้นเอง

15.30 น. ดวลเพลงดัง แชมป์ชนแชมป์ วัดสกิลการจีบสาวบ้านๆ ตามแบบฉบับ 3 แชมป์เสียงดี ที่ต้องมาถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเพลง เทพธิดาผ้าซิ่น

16.30 น. กระจกหกด้าน ตอน สร้างสรรค์ด้วยสองมือ ครูศิลป์แห่งดินแดนถิ่นเหนือ ถ่ายทอดเทคนิคการใช้ถ่านวาดภาพ สอนปรัชญาของศิลปะ ปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิดจรรโลงสังคม มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้าน หอศิลป์ธรรมชาติและพื้นที่จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ ตำราภาพวาด อัตลักษณ์ อารยธรรมและวัฒนธรรมล้านนา



18.00 น. Iron Chef Thailand One On One Battle ระเบิดศึกอาหารอีสาน เชฟอ๊อฟ เจอของแข็งของจริงสุดแกร่ง คุณแนน เจ้าของร้านอาหารอีสาน ครัวบุญปาก ร้านอาหารระดับพรีเมี่ยมชื่อดังย่านพระราม 9

22.30 น. เรื่องจริง NIGHT LIFE บอยกรุ๊ปแห่งวงการ T-POP “PERSES” 5 หนุ่มสุดฮอต จั๋ง-เน–กฤติน-ปาล์ม-ปลั๊กกี้ เล่าเส้นทางฝันสู่บอยกรุ๊ปสุดฮอต พร้อมเผยโมเมนต์สุดอบอุ่นของเหล่าแฟนคลับ

ทรูโฟร์ยู ช่อง 24



18.40 น. 2022 สึนามิ วันโลกสังหาร นายกรัฐมนตรี ไตรภพ มีความเชื่อมั่นการคาดการณ์ภัยพิบัติของ ดร.สยาม อย่างมาก แต่บางครั้งก็ไม่สามารถคาดเดาได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ และการคำนวณแผ่นดินไหวพลาดนั้นได้สร้างความโกลาหลทั่วทั้งประเทศ

ช่อง GMM25



20.30 น. Enigma คน มนตร์ เวท ด้วยความเป็นห่วง ฟา ที่ถูก น้ำทราย ตามไล่ล่าทำร้าย อาจิน จึงคอยตามช่วยฟาตลอด แต่งานนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิด

ช่อง MONO29



10.40 น. ซีรีส์ บัญชีดำอาชญากรรมซ่อนเงื่อน ปี 7 ตอนที่ 4 ทิศทางความศีลธรรมของ คูเปอร์ ถูกทดสอบเมื่อเจ้าหน้าที่ที่เขารับใช้ด้วยเมื่อสมัยยังเป็นหนุ่ม ได้ถูกสันนิษฐานว่าเสียชีวิตไปนานแล้ว ได้ปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะเชลยศึก

11.35 น. นาทีระทึก..วันสิ้นโลก เมื่ออุกกาบาตลูกใหญ่กำลังจะชนโลก จอห์น แก และครอบครัวได้รับเลือกให้หลบภัยในศูนย์พักพิง แต่เขาต้องพบกับความโกลาหลจนพลัดพรากจากครอบครัว จอห์นจึงทำทุกวิถีทางเพื่อตามหาภรรยาและลูกซึ่งป่วยด้วยโรคเบาหวาน ก่อนโลกจะแตกดับลงต่อหน้า



17.30 น. เดอะ เลดี้ ผู้หญิงแถวหน้า น้ำ-อ๋อง พาเที่ยว เพชรบุรี ทัวร์ของดีภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบ Thai 5F Soft Power เก็บลูกตาลไปทำอาหาร ณ สวนตาลลุงถนอม, ชิมขนมหวานที่ร้านลอดช่อง, ประดิษฐ์ว่าวไทยในกรอบไม้ตาล และแวะซื้อของฝากที่ร้าน บ้านขนมนันทวัน

18.00 น. นรก..เหินเวหา แจ็คสัน และ ซาร่า เหมาเครื่องบินเล็กส่วนตัวไปฮันนีมูน แต่แล้วคนขับเครื่องบินเกิดหัวใจวายตายขณะพวกเขายังเหินอยู่กลางเวหา ทิ้งพวกเขาเอาไว้กับเครื่องบินที่ไม่เคยบังคับมันมาก่อน แล้วพวกเขาจะลงสู่พื้นโลกได้อย่างไร ท่ามกลางสภาพภูมิอากาศที่ไม่เป็นใจ