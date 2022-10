มหกรรมหนังสือคึกคักแห่เลือกซื้อ‘บูธมติชน’ – มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 ที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ สุดคึกคัก ‘บูธมติชน’ ยกทัพหนังสือจัดโปรโมชั่นเอาใจนักอ่าน พร้อมเปิดตัวหนังสือใหม่ไฮไลต์ 9 เล่มของสำนักพิมพ์ ได้รับความสนใจล้นหลาม ‘ชัชชาติ’ เป็นประธานเปิดงาน ก่อนมา

เลือกซื้อหนังสือดีมีคุณภาพ โดยมีปานบัว บุนปาน ผู้บริหารมติชน ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าฯ กทม.ชี้การอ่านช่วยจุดประกายหลายสิ่ง ผลักดันกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการอ่านหนังสือ

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 12 ต.ค. ที่หน้าฮอลล์ 6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร เป็นประธานเปิด “งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27” (Book Expo Thailand 2022) จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และ ผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “BOOKTOPIA มหานครนักอ่าน”

นายชัชชาติกล่าวเปิดงานว่า เป็นครั้งแรกที่ได้มาเป็นผู้เปิดงานหนังสือ ปกติเป็นแต่คนมาซื้อ “เวลคัม แบ๊ก” ยินดีต้อนรับทุกคนสู่บ้านเก่าที่เราเคยใช้จัดงาน ต่อไปงานจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี การอ่านหนังสือจุดประกายหลายสิ่ง ต่อไปกรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองแห่งการอ่านหนังสือ ขอให้งานประสบความสำเร็จ มียอดผู้เข้าร่วมงานถึง 1.5 ล้านคน ประเทศที่มีพลเมืองรักการอ่านจะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญเพื่อการพัฒนาบ้านเมือง การจัดงานหนังสืออย่างต่อเนื่องเช่นนี้เป็นการสร้างและส่งเสริมการอ่าน กระตุ้นให้คนทุกเพศทุกวัยมาแสวงหาหนังสือที่ดีและถูกใจภายในงานเดียว

ภายหลังเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมจัดงาน นายชัชชาติเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการ Booktopia เมืองในฝันของนักอ่าน ก่อนเยี่ยมชมงานและเข้าเยี่ยมชมบูธสำนักพิมพ์มติชน i 48 พร้อมกับนาย แสนปิติ สิทธิพันธุ์ บุตรชาย โดยมี น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ต้อนรับ นายชัชชาติเลือกซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์มติชน อาทิ ข้างขึ้นข้างแรม, เทพเจ้าจีนในกรุงเทพฯ, รัฐสยดสยอง, รสไทย(ไม่)แท้ : ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม, Amidst the New World Order ไทยในระเบียบโลกใหม่ และย้อนรอยโฮ่ง ตามรอยเหมียว

ในช่วงเย็น ที่เวทีกลางมีกิจกรรมเสวนา “1 ครอบครัว 1 ซอฟท์ เพาเวอร์” โดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย จากนั้นน.ส.แพทองธารร่วมเปิดตัวหนังสือทักษิณ ชินวัตร Thought and Theory ร่วมกับนายพานทองแท้ ชินวัตร และ น.ส.พินทองทา คุณากรวงศ์ โดยก่อนการเสวนา น.ส.แพทองธารเยี่ยมชมบูธสำนักพิมพ์มติชนและเลือกซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์ อาทิ Amidst the New World Order ไทยในระเบียบโลกใหม่, รสไทย(ไม่)แท้ : ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม, เทพเจ้าจีนในกรุงเทพฯ และปฏิวัติที่ปลายลิ้น โดยมี น.ส.ปานบัว บุนปาน ต้อนรับ

ทั้งนี้ สำนักพิมพ์มติชนร่วมกับพิชัย แก้ววิชิต เจ้าของคอลัมน์ “เอกภาพ” ใน มติชนสุดสัปดาห์ ช่างภาพอดีตวินมอเตอร์ไซค์ ร่วมถ่ายทอดมุมมองชีวิตจริงของมหานครกรุงเทพฯ ผ่านของพรีเมียม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “BookPath” (อ่านวิถี) พร้อมยกทัพหนังสือมากมายร่วมจัดโปรโมชั่น ได้รับความสนใจจากนักอ่านล้นหลาม

สำหรับหนังสือใหม่ไฮไลต์ 9 เล่มของสำนักพิมพ์มติชน ได้แก่ ข้างขึ้นข้างแรม, ย้อนรอยโฮ่ง ตามรอยเหมียว, MORE เปิดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหมื่นปี, เทพเจ้าจีนในกรุงเทพฯ, รสไทย(ไม่)แท้ : ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม, Laziness Does Not Exist ผ่อนชีวิต บิดขี้เกียจ, รัฐสยดสยอง, Amidst the New World Order ไทยในระเบียบโลกใหม่ และ The Colour Code รหัสนัยแห่งสี ทั้งนี้ งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 จัดระหว่างวันที่ 12-23 ต.ค. ชั้น LG ฮอลล์ 5-7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์