… นักร้องนักแสดงดัง ก้อง สหรัถ แท็กทีม วงนูโว, บอย โกสิยพงษ์, นภ พรชำนิ, ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล, จั๊ก ชวิน, ต้าร์ Mr.Team และ หมู Muzu จัดคอนเสิร์ต “Kong Saharat & Friends” ตอน “น้ำนองไหลมา น้ำใจไหลไป” อาทิตย์ที่ 4 ธ.ค.นี้ ที่ Search Studio รามคำแหง 81 รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด ขายบัตรแล้วที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ www.Thaiticketmajor.com

… เตรียมฉลองครบรอบ 8 ปีกับมหกรรมญี่ปุ่นที่ใหญ่สุดในเอเชีย Japan Expo Thailand 2023 พบกองทัพศิลปินญี่ปุ่นสุดปัง นำโดย AKB48 ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่ 3-4-5 ก.พ.2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.gyucreative.com/ japanexpothailand2023

… ค่ายฮิพฮอพตัวตึงเกาหลี AOMG แท็กทีม 411ent ปักหมุดงานแรกปี 2023 ด้วย [FOLLOW THE MOVEMENT] AOMG WORLD TOUR 2023 IN BANGKOK พบ SIMON D, GRAY, LOCO, LEEHI และ YUGYEOM GOT7 ศุกร์ที่ 13 ม.ค. 2566 เวลา 19.00 น. ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ เปิดจองบัตรจันทร์ที่ 5 ธ.ค.นี้ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

… ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี จัดใหญ่ให้ลูกค้า ทีทีบี ออลล์ ฟรี ยิ้มกว้างรับต้นปี 2566 กับคอนเสิร์ต ttb all free presents “SMILEY CONCERT by Atom & Friends” นำโดย อะตอม ชนกันต์, โอ๊ต ปราโมทย์ และ ป๊อบ ปองกูล อาทิตย์ที่ 22 ม.ค. 2566 เวลา 17.00 น. ที่บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว

… ต้นสังกัด SALT ENTERTAINMENT และผู้จัด 247 ENTERTAINMENT ทนคำเรียกร้องไม่ไหว หลังเปิดขายบัตรแฟนมีตติ้ง KIM SEON HO ASIA TOUR IN BANGKOK < ONE, TWO, THREE. SMILE > ของพระเอก คิม ซอน โฮ ที่จะมีขึ้นวันที่ 11 ก.พ. 2566 ที่ QUEEN SIRIKIT NATIONAL CONVENTION CENTER ปรากฏบัตร SOLD OUT ภายใน 3 นาที จึงตัดสินใจเปิดรอบสอง 12 ก.พ. 2566 ทันที ซื้อบัตรผ่านช่องทางของ ALL TICKET ไม่ว่าจะเป็นหน้าเคาน์เตอร์หรือเว็บไซต์ WWW.ALLTICKET.COM