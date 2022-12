หลังส่งซิงเกิล “Stand by หล่อ” ของ 4 หนุ่ม New Country นุ เอ็มโบ ติณติณ และ กีต้าร์ จนฮอตฮิตแล้ว เจ้าชาย ลูกทุ่ง ‘ก๊อท’ จักรพันธ์ อาบครบุรี ก็ลุย โปรเจ็กต์ New Country ต่อเนื่อง ส่งดูโอสาว ‘กิ๊ก & มัทรี’ ลงสู่สนามกับเพลง “ติ่งค่ะ” ที่ก๊อทดูแลทุกขั้นตอน

โดยวันนี้ 2 สาว ‘กิ๊ก’ ไอรดา บุญมี และ ‘มัทรี’ ธิติกานต์ เหลืองรุ่งทรัพย์ ควงกันมาพูดคุย

★ มาอยู่ในโปรเจ็กต์ New Country ได้อย่างไร?

กิ๊ก – “หนูประกวดเวทีลูกทุ่งไอดอล จริงๆ ไม่ตั้งใจจะไป แต่วันนั้นไปดูรุ่นพี่ที่เอ็มเธียเตอร์แล้วเห็นรายการนี้เปิดรับสมัครพอดีก็เลยไป แล้วติด พอติดก็รู้สึกว่าแค่อยากจะออกทีวีให้ยายดู ปรากฏได้เข้ารอบลึกๆ ขึ้นเรื่อยๆ แล้วมาตกรอบรอง กำลังจะกลับบ้านแล้วพี่ ทีมงานบอกว่าอาก๊อท (จักรพันธ์) จะคุยด้วย อาก็บอกว่าสนใจในตัวเราสองคน จะให้อยู่ในโปรเจ็กต์ด้วย ซึ่งตอนนั้นอามีโปรเจ็กต์ผู้ชาย อยู่แล้ว”

มัทรี – “ปกติหนูเป็นนักร้องร้องตามงานต่างๆ และประกวด ร้องเพลงมาเรื่อยๆ วันนึงมีพี่ที่ร้องเพลงด้วยกันชวนไปรายการเพลงลูกทุ่งไอดอล หนูเคยเห็นเขาประกวดตอนซีซั่น 1 ซึ่งซีซั่นที่หนูประกวดเป็นซีซั่น 3 ด้วยความที่เราอยากเป็นศิลปิน และรายการหาคนที่ทั้งเต้นได้ร้องได้ก็เลยไปประกวด หนูกับพี่กิ๊กเข้ารอบไปด้วยกันทุกรอบ แล้วก็ตกรอบพร้อมกันเลยค่ะ พอจะกลับบ้านพี่ทีมงานเรียกไปคุย คือเราสองคนมาสนิทกันที่เวทีลูกทุ่งไอดอลค่ะ”

★ กว่าจะมีผลงาน ต้องฝึกอยู่เกือบสามปีเลย มีแอบท้อไหม?

มัทรี – “ท้อบ้าง สองเกือบสามปีที่เราฝึก คือเป็นเทรนนี่ อาก๊อทให้ฝึกแบบเด็กฝึกเกาหลีเลย ร้องเต้นกินข้าวออก กำลังกายตรงเวลา แล้วด้วยเรื่องเรียนด้วย ทำสองอย่าง ก็มีความกดดันมีความเครียด แต่ก็ได้กำลังใจจากพี่ๆ เพราะเราทุกคนมีความฝันที่จะเป็นศิลปินเหมือนกัน พอโอกาสมาแล้วเราก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดค่ะ”

กิ๊ก – “หนูก็มีท้อบ้างค่ะ แรกๆ ท้อเรื่องเต้น แต่ก็ไม่ได้ท้อคนเดียว เรามีเพื่อนคอยซัพพอร์ต มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน เรื่องเต้นน้องจะช่วยติวให้ เราทุกคนสู้ค่ะ”

★ ที่ว่าเรียนอยู่ ยังเรียนกันทั้งสองคนไหม?

กิ๊ก – “หนูจบแล้วค่ะ จบจากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะดนตรีและการแสดง สาขาดนตรี เอกขับร้องลูกทุ่งค่ะ”

มัทรี – “หนูยังเรียนอยู่ที่เตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอกขับร้องดนตรีสมัยนิยม สาขาดนตรีสมัยนิยมค่ะ ก็ต้องบาลานซ์ให้ดี”

★ คาดหวังยังไงกับผลงานเพลงแรก “ติ่งค่ะ”?

กิ๊ก – “คาดหวังให้เพลงออกไปแล้วมี ฟีดแบ็กที่ดีกลับมา เพราะอาก๊อทตั้งใจมากๆ อยากให้อาใจชื้น และก็คิดว่าคนฟังจะรู้สึกยังไงหลังได้ยินเพลงเรา ก็ฝากซัพพอร์ตพวกหนูด้วยนะคะ”

มัทรี – “สิ่งที่เราพยายามมามันได้ออกสู่สายตาแฟนๆ ทุกคนแล้ว ตื่นเต้นมากๆ ค่ะ”

★ เห็นว่าเซ็นสัญญากับแกรมมี่?

กิ๊ก – “พวกเราสองคนอยู่สังกัดแกรมมี่โกลด์ค่ะ ไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาอยู่ในแกรมมี่ค่ะ ยิ่งอาก๊อทเป็นคนนำพาพวกเราเข้ามา ก็รู้สึกภูมิใจมากๆ เลยค่ะ”

มัทรี – “ตอนแรกเราสองคนอยู่ในโปรเจ็กต์นิวคันทรี่ที่อาก๊อทดูแล แล้วพอทำผลงานเสร็จ อาก๊อทรู้สึกว่าแกรมมี่เหมาะสำหรับพวกเรามากๆ เขาเลยส่งมอบพวกเราให้แกรมมี่ค่ะ”

★ นักร้องลูกทุ่งในดวงใจของเราสองคนคือใคร?

มัทรี – “ของหนูพี่มินตรา อินทิรา ค่ะ เพราะรู้สึกว่าพี่มินตราร้องเพลงได้หลายแนว ซึ่งหนูก็ร้องได้หลายแนวเหมือนกัน แล้วหนูชอบในความสามารถเขามาก สักวันจะเป็นให้ได้เหมือนเขาค่ะ แต่ถ้าเป็นผู้ชายก็อาก๊อทค่ะ เป็นติ่งอาก๊อท พ่อแม่หนูก็เป็นติ่งอาก๊อทเหมือนกัน”

กิ๊ก – “ส่วนหนูศิลปินที่หนูชื่นชอบคือพี่ก้านตองค่ะ เพราะเขามีความเป็นลูกทุ่งอีสาน ซึ่งหนูก็เป็นลูกครึ่งค่ะ ลูกครึ่งตราด-ขอนแก่น ก็เลยชอบฟังเพลงลูกทุ่งอีสาน ส่วนฝ่ายชายอาก๊อทค่ะ ตอนอยู่บ้านเปิดเพลงอาก๊อทฟังทุกเช้าเลย พ่อชอบเพลงของอาก๊อท ร้องบ่อยมาก”

★ เดบิวต์มาเป็นคู่กันแบบนี้ตลอดไหม หรืออนาคตมีโอกาสจะแยกเป็นศิลปินเดี่ยว?

มัทรี – “ตอนนี้ยังเป็นโปรเจ็กต์นิวคันทรี่อยู่ค่ะ แต่อนาคตไม่รู้ อาจจะมีโอกาสได้ไปฟีเจอริ่งกับคนอื่น หรือฝั่งผู้ชายในโปรเจ็กต์นิวคันทรี่ ต้องรอติดตาม ยังไงก็ฝากช่องทางการติดตามพวกเราด้วยนะคะ เอ็มวี ติ่งค่ะ ปล่อยแล้วทาง Grammy Gold Official รวมถึง IG, Facebook, TikTok และ Twitter : New Country”

กิ๊ก – “ส่วนช่องทางติดตามส่วนตัวของหนูคือ IG : gig_newcountry, tiktok : porgor_gig และของน้องคือ IG : mussesw_newcountry, tiktok : musseaw ค่ะ”

อชริญา บุญชู