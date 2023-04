แอร์ แผนล่าลายเซ็นฯ

ภาพยนตร์เรื่อง AIR (แอร์ แผนล่าลายเซ็นยอดตำนาน) ผลงานจากผู้กำกับฯ และนักแสดงมือหนึ่ง เบน แอฟเฟล็ก ถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ของหุ้นส่วนที่เปลี่ยนไปได้อย่างเหลือเชื่อ ระหว่าง ไมเคิล จอร์แดน มือใหม่ในอดีตกับแผนกบาสเกตบอลมือใหม่ของ Nike ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกของกีฬา และค่านิยมของคนรุ่นใหม่กับแบรนด์ Air Jordan

แอฟเฟล็ก ในฐานะผู้กำกับฯ เผยว่า “ภาพยนตร์เรื่อง AIR ไม่ใช่เรื่องราวของไมเคิล จอร์แดน แต่ไม่มีส่วนใดของเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวข้องกับเขา ผมไม่ทำให้หนังเรื่องนี้ดูพุ่งตรงไปที่เขาจนเกินไปแต่แรก และผมดีใจที่ไมเคิลร่วมแชร์สิ่งที่มีความสำคัญต่อเขา ความเป็นตัวเขาและแรงจูงใจคือสิ่งที่สัมผัสได้ตลอดทั้งเรื่อง”

“แม้ว่าเราจะไม่เห็นใบหน้าของเขาก็ตาม เพราะเขาคือตำนานและสร้างความนิยมเอาไว้สูงมาก เราไม่อยากทำลายภาพนั้น แต่อยากปล่อยให้ผู้ชมได้สัมผัสความทรงจำของพวกเขาและประสบการณ์อีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไมเคิล จอร์แดน สิ่งที่มีความหมายสำหรับผมคือการเคารพในสิ่งที่เป็นตัวเขา และอิทธิพลที่เขาเคยสร้างขึ้นในวัฒนธรรมของพวกเขา… ทั้งตรงนี้และทั่วโลก”

เดอะ ซูเปอร์ มาริโอฯ

แอนิเมชั่นสุดน่ารัก The Super Mario Bros. Movie (เดอะ ซูเปอร์ มาริโอ บราเธอร์ส มูฟวี่) จากโลกของ Super Mario Bros.

กำกับฯ โดย แอรอน ฮอร์วาธ และ ไมเคิล เยเลนิก จาก Teen Titans Go!, Teen Titans Go! To the Movies บทภาพยนตร์โดย แมทธิว โฟเกิล จาก The LEGO Movie 2 : The Second Part, Minions : The Rise of Gru

เรื่องราวการผจญภัยในอาณาจักรเห็ดของมาริโอ้ ลุยจิ และ เจ้าหญิงพีช เพื่อปกป้องดินแดนอันเป็นที่รักให้รอดพ้นจากเหล่าร้าย

ได้เหล่าซุป’ตาร์ฮอลลีวู้ดมาให้เสียงพากย์ โดย คริส แพรตต์ พากย์เสียง มาริโอ, อันยา เทย์เลอร์-จอย พากย์เสียง เจ้าหญิงพีช, ชาร์ลี เดย์ พากย์เสียง ลุยจิ, แจ๊ก แบล็ก พากย์เสียง บาวเซอร์, คีแกน-ไมเคิล คีย์ พากย์เสียง โทด, เซ็ธ โรเกน พากย์เสียง ดองกี คอง

ภาพยนตร์อำนวยการสร้างโดย ผู้ก่อตั้ง และซีอีโอ อิลลูมิเนชั่น คริส เมเลดันดรี และ ชิเงรุ มิยาโมโต จาก นินเทนโด ภาพยนตร์ร่วมทุนระหว่างยูนิเวอร์แซล พิคเจอร์สและนินเทนโด จัดจำหน่ายทั่วโลกโดย ยูนิเวอร์แซล พิคเจอร์ส

ภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องเข้าฉายให้ชม 6 เมษายน ในโรงภาพยนตร์